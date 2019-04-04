04.04.2019
Зеленский пригласил Порошенко сдавать анализы в Eurolab
Источник: Українські новини
Штаб кандидата в Президенты Владимира Зеленского призывает Петра Порошенко сдать с ним анализы в клинике Eurolab в Киеве завтра 5 апреля в 08:00.
Об этом на брифинге сообщил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
"Мы предлагаем Петру Алексеевичу прийти завтра в 08:00 в клинику Eurolab и сдать анализы. Мы ждем", - сказал он.
Таким образом Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте НСК "Олимпийский".
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