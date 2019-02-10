10.02.2019
Зеленский рассказал, что сделает в первую очередь в случае победы на выборах
Источник: Українські новини
Кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский назвал четыре законопроекта, которые подаст в первую очередь в случае победы на выборах.
Об этом он написал в анкете кандидатов в Президенты Украины "Главкома" на вопрос о первых решениях в случае победы на выборах.
"Подам законопроекты "О народовластии", "О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины" и "Об отзыве народного депутата Украины"", - сказал он.
Кроме того, Зеленский заявил, что уйдет из политики, если люди разочаруются в том, что он делает.
Новости раздела
Украина
10.02.2019
Убийство Гандзюк: Мангера исключили из Батькивщины
Батькивщина сообщила, что исключила из своих рядов главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.
Украина
10.02.2019
Полиция Киева отпустила задержанных активистов
Активистам не были вручены подозрения. Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных.
Украина
10.02.2019
В Украине от осложнений кори умер студент-медик
В результате осложнений от кори - коревой пневмонии - умер студент Винницкого национального медицинского университета.
Украина
10.02.2019
В ПЦУ заявили об угрозах священникам
Священники, которые перешли в Православную церковь Украины, якобы получают угрозы от иерарха УПЦ МП.
Украина
10.02.2019
На Донбассе с начала суток не стреляли - ООС
По состоянию на 12:00 в районе ООС на Донбассе случаев нарушения режима прекращения огня пока не зафиксировано.
Украина
08.02.2019
Украинская делегация приняла участие в 67-м молитвенном завтраке с президентом США
7 февраля в Вашингтоне состоялся 67-й Национальный молитвенный завтрак под председательством сенаторов Кристофера Кунсу и Джеймса Лэнкфорд
Украина
08.02.2019
Украина нуждается в новом законе о свободных экономических зонах
Институт Свободных экономических зон провел Круглый стол, посвященный перспективам развития регионов, местных общин и отдельных отраслей экономики.
Украина
08.02.2019
В Винницкой области в пожаре погибли двое детей
В Винницкой области в пожаре погибли двое детей
Украина
08.02.2019
Корь добралась до Минздрава
Некоторые сотрудники министерства, скорее всего, заразились от одного из охранников ведомства.
Украина
08.02.2019
Выборы-2019: как голосовать не по месту прописки
Жители Крыма, Донбасса, переселенцы или украинцы, проживающие за границей, также могут проголосовать на выборах.
Украина
08.02.2019
Элитную квартиру Януковича в Киеве освятили
Квартиру экс-президента Виктора Януковича в Киеве, которую Агентство по розыску и менеджменту активов передало временному управляющему, освятили.
Украина
08.02.2019
День на Донбассе: один погибший, двое раненых
Сепаратисты один раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Украина
08.02.2019
Запасы угля в Украине выросли на 15%
Запасы угля по состоянию на 8 февраля составляют 879,9 тысяч тонн - на 15% больше, чем неделю назад.
Украина
08.02.2019
Запрет наблюдателей из РФ: Парубий подписал закон
Закон передан на подпись президенту Петру Порошенко.
Украина
07.02.2019
В АП не смогли объяснить "холодный мир" Порошенко
Журналисты попытались узнать, какие меры предпримет власть для воплощения заявления президента, но не получили ответа.
Украина
07.02.2019
Украина и ЕС обсудили отмену запрета на вывоз леса
Спор о моратории на импорт украинского леса-кругляка продолжается несколько лет. ЕС требует снять запрет.
Украина
07.02.2019
Впервые со времен войны: Франция отзывает своего посла в Италии
Во Франции заявили о беспрецедентной ситуации с Италией: им надоели "системные, безосновательные" атаки на лидеров страны.
Украина
07.02.2019
Парубий подписал закон о курсе Украины в НАТО и ЕС
Спикер пресек попытки зарегистрировать проект постановления об отмене решения парламента. Изменения в Конституцию рассматриваются по отдельной процедуре.
Украина
07.02.2019
В Днепре перевернулась фура с пивом
Большегруз сначала столкнулся с двумя автомобилями, маршруткой и перевернулся на бок. В результате аварии улицу залило пивом.
Украина
07.02.2019
В Харькове нашли наркотики в банке с салом
Полиция отправила на экспертизу изъятое вещество весом около 400 граммов. Возбуждено уголовное дело.
Украина
07.02.2019
Позиции ВСУ обстреляли четыре раза – штаб ООС
Сепаратисты два раза обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Троицкое.
Украина
07.02.2019
В ОБСЕ осудили отказ Киева от наблюдателей из РФ
Решение об отказе гражданам одного государства в возможности аккредитоваться противоречит обязательствам, принятым государствами-участниками ОБСЕ.
Украина
06.02.2019
В Антарктиде часовня может перейти из УПЦ в ПЦУ
Часовня в Антарктиде на станции "Академик Вернадский"