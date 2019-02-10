Зеленский рассказал, что сделает в первую очередь в случае победы на выборах

Источник: Українські новини

Кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский назвал четыре законопроекта, которые подаст в первую очередь в случае победы на выборах.

Об этом он написал в анкете кандидатов в Президенты Украины "Главкома" на вопрос о первых решениях в случае победы на выборах.

"Подам законопроекты "О народовластии", "О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины" и "Об отзыве народного депутата Украины"", - сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что уйдет из политики, если люди разочаруются в том, что он делает.