01.01.2019
Зеленский в эфире "1+1" выступил вместо Порошенко и объявил о выдвижении в президенты
Источник: Українські новини
"Сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы я обещаю вам пойти в президенты и сразу выполняю. Я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом, с новым слугой народа", - заявил Зеленский
Телеканал "1+1" выпустил поздравление Зеленского во время, когда традиционно на телеканалах транслируют поздравление от президента. Приветствие Петра Порошенко из-за этого закончилось уже после полуночи.
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