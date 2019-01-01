Зеленский в эфире "1+1" выступил вместо Порошенко и объявил о выдвижении в президенты

Источник: Українські новини

"Сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы я обещаю вам пойти в президенты и сразу выполняю. Я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом, с новым слугой народа", - заявил Зеленский

Телеканал "1+1" выпустил поздравление Зеленского во время, когда традиционно на телеканалах транслируют поздравление от президента. Приветствие Петра Порошенко из-за этого закончилось уже после полуночи.