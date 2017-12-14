"Зеленый кот": стало известно о распространении новой смертельной игры среди украинских подростков

Источник: Апостроф

На сегодняшний день среди подростков в Украине распространяется еще одна суицидальная игра под названием "Зеленый кот".

Отмечается, что данное "движение" пришло в Украину из России.

По данным журналистов, в группе с таким названием, лозунг которой "Печальные люди прыгают в печальные окна", уже несколько сотен подписчиков, которые обмениваются суицидальными афоризмами и фото. Там детям дают задания, которые могут привести к смерти

Содержание постов, в том числе и иллюстраций - депрессивное. Одна из украинок, Ксения, например, написала стихотворение "Лети, малыш, в мир, в котором лучше". Другие школьники публикуют картинки с кровавыми сюжетами.

Посты датированы декабрем.

В полиции заявили, что активность в суицидальных группах соцсетей со стороны украинских и, в частности, киевских подростков увеличилась.

По словам психологов, в зоне риска оказываются дети в возрасте от 9 лет, поскольку в это время начинают меняться психика и мировоззрение человека.

Родителям советуют не начинать обсуждать проблему до ее появления. Беседа о "Красной сове" или "Синих китах" может иметь обратную реакцию. Также родителям стоит быть в курсе круга общения их детей, советуют специалисты.