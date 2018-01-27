27.01.2018
Земан победил на президентских выборах в Чехии
Источник: Корреспондент.net
Действующий президент Чехии Милош Земан переизбран на второй срок. Во втором туре после подсчета 96% голосов избирателей он набрал более 52% голосов. Об этом сообщают чешские СМИ в субботу, 27 января.
Конкурент Земана – бывший глава Национальной академии наук Иржи Драгош – заручился поддержкой почти 48% избирателей.
Итоговый разрыв между оппонентами составил около 200 тысяч голосов.
Драгош победил в четырех регионах страны, в частности и в Праге. Земан оказался сильнее в 10 регионах.
Явка на выборах превысила 65%.
Иржи Драгош уже признал поражение, поздравив Земана с победой.
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