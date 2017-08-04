Жара в Киеве: в столице появились распылители воды

Источник: КорреспонденТ.net

В парке Победа в Днепровском районе Киева установили рамку с распылителем воды. Об этом в комментарии Корреспондент.net сообщил глава Департамента благоустройства при Киевской горгосадминистрации Андрей Фищук.

"Водная рамка-распылитель установлена, чтобы облегчить жизнь киевлян в аномальную жару. На установку не потрачено ни копейки бюджетных денег. Это хозсредства КП Управление зеленых насаждений Днепровского района. Стоимость около 300 гривен. Секрет дешевизны – отечественные форсунки. Но сделано зеленстроевцами с большой любовью", – заверил Фищук.

Он добавил, что подобные рамки будут установлены в центральных парках всех районов Киева. Список локаций станет известен в понедельник, 7 августа.

Рамки будут работать в период с 12:00 до 15:00.