Ждали Македонского. Кто лежит в черном саркофаге

Источник: Корреспондент.net

В египетском городе Александрия случайно обнаружили черный гранитный саркофаг весом около 30 тонн - самый большой из всех, когда-либо найденных в Александрии. Ученые предположили, что в нем мог находиться прах царя и великого полководца Александра Македонского.

Исследователи нашли в саркофаге три похороненные мумии - двое похороненных оказались мужчинами, третья - женщиной. Но ни один из них не оказался Македонским.

Тайна черного саркофага

В начале июля на территории Александрии рабочие, расчищавшие территорию для строительства нового здания, наткнулись на черный саркофаг.

Реликвия высотой 185 сантиметров, длиной 265 сантиметров и шириной 165 сантиметров весит примерно 30 тонн и выполнена из гранита черного цвета.

Археологи датировали строительство саркофага периодом правления Птолемеев в эпоху эллинизма, который начался после смерти Александра Великого в 323 году до н. э.

Рядом с саркофагом также обнаружили бюст мужчины, выполненный из алебастра, предположительно изображающий того, кому принадлежит гробница.