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20.08.2018

Ждали Македонского. Кто лежит в черном саркофаге

Источник: Корреспондент.net

В египетском городе Александрия случайно обнаружили черный гранитный саркофаг весом около 30 тонн - самый большой из всех, когда-либо найденных в Александрии. Ученые предположили, что в нем мог находиться прах царя и великого полководца Александра Македонского.

Исследователи нашли в саркофаге три похороненные мумии - двое похороненных оказались мужчинами, третья - женщиной. Но ни один из них не оказался Македонским.

Тайна черного саркофага

В начале июля на территории Александрии рабочие, расчищавшие территорию для строительства нового здания, наткнулись на черный саркофаг.

Реликвия высотой 185 сантиметров, длиной 265 сантиметров и шириной 165 сантиметров весит примерно 30 тонн и выполнена из гранита черного цвета.

Археологи датировали строительство саркофага периодом правления Птолемеев в эпоху эллинизма, который начался после смерти Александра Великого в 323 году до н. э.

Рядом с саркофагом также обнаружили бюст мужчины, выполненный из алебастра, предположительно изображающий того, кому принадлежит гробница.

 

Слой специального раствора между крышкой саркофага и телом указывал на то, что его содержимое пролежало нетронутым с момента захоронения.

Поднять находку смогли только с помощью военной техники, поскольку строительными кранами не удалось вытащить саркофаг.

После вскрытия выяснилось, что саркофаг был затоплен водой. В нем нашли останки троих человек. Череп одного из них был проломлен, поэтому исследователи предположили тогда, что все они могли быть воинами.

Однако 19 августа исследователи, занимающиеся изучением останков, сообщили, что установили, кем были три похороненные в нем мумии.

"Предварительные исследования группы ученых во главе с Зейнаб Хашиш позволили установить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования", - заявил глава совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

По информации ученых, двое похороненных оказались мужчинами, третья - женщиной.

Рост женщины составлял от 160 до 164 см, на момент захоронения ей исполнилось 20-25 лет. Один из мужчин был похоронен в возрасте 35-39 лет, его рост составлял 160-165 см, рост второго - 179-184 см, его возраст - приблизительно 40-44 года.

В голове одного из них было обнаружено отверстие, которое могло стать последствием операции по трепанации черепа.

"Как известно, трепанация черепа является одной из самых древних операций в истории человечества, однако в Египте она встречалась крайне редко", - рассказала исследовательница Зейнаб Хашиш.

Ученые планируют продолжить исследование останков, для чего собираются провести ДНК-экспертизу.

 

Почему не Македонский

Золотых масок и других предметов роскоши в саркофаге не нашли, поэтому версию о захоронении Македонского откинули.

С 1960 года было как минимум 140 попыток найти останки или место погребения великого полководца, но все безуспешны.

Причина смерти Македонского до сих пор точно не установлена. Известно, что ему стало плохо после пира и что он умер через десять дней после начала болезни. Ученые предполагают, что могла быть лихорадка Западного Нила или брюшной тиф.

О захоронении полководца также нет достоверных фактов. По одной из версий, сам Александр просил бросить его в реку Евфрат. По другой - завоевателя хотели мумифицировать и захоронить в Македонии.

В Сирии, на пути к его родине, тело "перехватили" и доставили в Мемфис, но спустя некоторое время мертвого полководца, возможно, отвезли в Александрию. После этого останки якобы неоднократно перемещали - и в конце концов потеряли.

Египтологи отмечают, что место, где был обнаружен черный саркофаг, находится за пределами территории Римской империи, то есть за пределами эллинистических государств, основанных соратниками Александра, - именно поэтому останки царя вряд ли погребены именно там.

Многие расчитывали найти в саркофаге останки Македонского, что стало бы великим открытием.

Исследователи говорят, что останки не принадлежат и членам царской семьи или Птолемеям: на саркофаге нет никаких обозначений, надписей или рисунков.

 
 
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