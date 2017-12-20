20.12.2017
Ждать снегопада или нет? В Украине дали прогноз погоды на Рождество
Источник: Апостроф
На католическое Рождество (25 декабря) в Украине ожидаются небольшие осадки в виде снега.
Об этом рассказал замначальника Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.
"Подобных снегопадов в ближайшие недели не будет. Будут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега", - сказал он.
По информации Укргидрометцентра, снегопады на католическое Рождество ожидаются на Волыни, в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областях, а в Крыму ожидается снег с дождем.
Также 25 декабря не будет и больших морозов. Холоднее всего будет в центре и на западе Украины: от 1 до 3 градусов мороза днем и 4-8 градусов ночью. Немного теплее будет на востоке: от 1-2 градусов тепла до 3 мороза днем и до минус 3-5 градусов ночью. На юге нашей страны ожидается 2 градуса тепла днем и 0-2 градуса мороза в ночное время.
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