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26.01.2018

Ждет лишь полезных мигрантов. Речь Трампа в Давосе

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп выступил с программной речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп стал первым действующим президентом США, который приехал в Давос за последние 18 лет. Примечательно, что в качестве бизнесмена Трампа никогда не приглашали на этот форум.

В своей речи он призывал инвестировать в Америку, пояснил, что его лозунг "сначала Америка" не значит "Америка в изоляции" и рассказал о политических проблемах.

 

Экономика США вернулась к росту

Свою речь Трамп начал с рассказа о возвращении американской экономики к росту с его приходом к власти "после многих лет стагнации".

"Американские фондовые рынки пробивают рекорд за рекордом", - заявил президент США.

По его словам, безработица среди афроамериканцев и испаноговорящих в США опустилась до рекордного минимума, создано более двух миллионов новых рабочих мест, а индекс оптимизма малого бизнеса достиг рекордно высокого показателя за всю историю.

 

Самое время инвестировать в Америку (по примеру Apple)

Своей речи он подчеркнул, что сейчас для бизнеса - самый подходящий момент в истории, чтобы инвестировать в США.

"Никогда еще не было лучшего времени для того, чтобы нанимать, строить, инвестировать и выращивать в Соединенных Штатах", - сказал Трамп.
 
Он также рассказал, что власти США будут продолжать бороться с бюрократией, которая мешает бизнесу, а также продолжат снижать налоги для корпораций.

"У нас лучшие университеты и лучшие кадры, у нас дешевая энергия", - перечислил Трамп преимущества работы в США.

Американский президент подчеркнул, что компания Apple вложит в экономику США рекордные 350 миллиардов долларов.

 

America First ≠ America Alone

Для Трампа, как президента США, Америка всегда будет стоять на первом месте - "как для лидера любой другой страны интересы его страны всегда идут первыми".

Однако "Америка превыше всего" не значит "Америка в одиночку", подчеркнул лидер США.

Он отметил, что "когда Америка растет, то растет и весь мир". США подстегивают творчество новаторов, создают важные изобретения, которые помогают людям жить.

 

Реформа международной торговли

Американский президент рассказал о работе над реформированием международной системы торговли, ради процветания "тех, кто играет по правилам".

"Мы не можем иметь свободную и открытую торговлю, если какая-либо страна использует эту систему за счет других", - заявил Трамп.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что США не против заключения отдельных договоров о свободной торговле с членами Транстихоокеанского партнерства, несмотря на выход США из этого соглашения.

 

Инвестируйте в оборону

Трамп подчеркнул, что процветание невозможно без безопасности. Он рассказал об увеличении финансирования американской армии и призвал другие страны последовать примеру Штатов.

"Чтобы сделать мир безопасным от режимов-изгоев, террористов и ревизионистских сил, мы просим наших друзей и союзников вкладывать в свою собственную оборону", - подчеркнул президент.

Трамп призвал партнеров противостоять Ирану, который "поддерживает терроризм", чтобы не допустить создание ним ядерного оружия.

Он подчеркнул ведущую роль США в борьбе против террористической организации "Исламское государство". Америка также собираются и дальше бороться с терроризмом в Афганистане.

Также Трамп рассказал о ключевой роли Вашингтона в усилиях международного сообщества, направленных на ядерное разоружение КНДР.

"Когда речь заходит о терроризме, мы готовы защищать наших граждан и наши границы", - также подчеркнул он.

 

 

В Америку пустят только достойных иммигрантов

Он отметил, что американская система приема мигрантов находится "в прошлом веке" и нуждается в реформировании.

Трамп напомни, что США планируют в будущем принимать иммигрантов на основе их образования и профессионального опыта.

"Мы будем впускать только тех, кто сможет внести вклад развитие американской экономики, поддержать себя финансово и укрепить нашу страну", - рассказал американский президент.

 

Строить будущее вместе

Завершил свою речь Трамп предложением, адресованным ко всем лидерам стран и бизнес-титанам, присутствовавшим в Давосе.

"Мы все [становимся] сильнее, когда свободные, суверенные нации работают вместе во имя общих целей и общей мечты", - сказал Трамп.

 

Полная речь Трампа в Давосе:


 

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