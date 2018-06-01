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01.06.2018

Желающие получить украинское гражданство будут сдавать экзамен по украинскому языку

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко поручил Кабмину ввести сертифицированный экзамен по украинскому языку для принятия в гражданство. Об этом говорится в указе Президента "о десятилетии украинского языка" №156 от 31 мая, обнародованном на сайте главы государства в пятницу, передают Українські Новини.

Введение сертифицированного экзамена по украинскому языку для лиц, которые подают ходатайство о принятии в гражданство Украины, предусмотрено государственной целевой программой развития украинского языка во всех сферах общественной жизни на 2018-2028 годы.

Согласно указу, Кабинет министров Украины в течение месяца должен создать на постоянной основе экспертную группу для комплексного анализа современной языково-культурной ситуации в Украине.

Далее Кабмин в двумесячный срок должен с учетом предложений этой группы разработать и утвердить государственную целевую программу на 2018-2028 годы, "направленную на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка".

Прогнозируется, что десятилетняя программа будет, в частности, предусматривать "улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработке дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины".

Президент также предлагает учесть в программе и другие требования:

- обязательное использование украинского языка должностными и служебными лицами органов государственной власти и местного самоуправления;

- недопущение дискриминации украинского языка;

- развития национальной словарной базы и обеспечение свободного доступа к ней пользователей; 

- обеспечения поддержки и популяризации украинского языка за рубежом;

- улучшение качества украиноязычного культурного продукта на телевидении, радио, в кино и видеосети, обеспечение доступа зрителей к лучшим произведениям европейской и мировой кинематографии, в частности стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа;

- проведение конкурсов на создание информационной, в том числе медийной, украиноязычной продукции для детей;

- внедрение образовательных теле- и радиопрограмм, открытых электронных курсов по украинской истории и культуры;

- дальнейшей поддержки книгоиздательского дела в Украине, в частности издание книг на украинском языке, повышение конкурентоспособности украинской книжной продукции как на отечественном книжном рынке, так и за пределами Украины;

- привлечение молодежи к изучению, обучению и общению на украинском языке, внедрения и реализации соответствующих проектов и многое другое.

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