"Желтые жилеты" проводят шесть акций в Париже

Источник: Корреспондент.net

В Париже и других городах Франции начались манифестации 16-й еженедельной акции "желтых жилетов".

Во французской столице участники стали собираться утром на Елисейских полях близ Триумфальной арки. В префектуре Парижа были заявлены две манифестации. Одна начала движение по 12-километровому маршруту в сторону площади Данфер-Рошро, другая завершит марш на площади Клеман Адер близ Дома радио.

В Париже во второй половине дня пройдут еще четыре протестные акции, целью одной из которых является "операция улитка" по замедлению автомобильного движения на парижском "Периферике" – столичной окружной дороге.

Власти подготовились к возможным злоупотреблениям манифестантов. Близ Елисейского дворца, например, возведены металлические заграждения. Под усиленную охрану взяты здания наиболее "чувствительных" учреждений. С 9 утра местного времени были закрыты пять станций метро на правом берегу Сены.

Акции протеста "желтых жилетов" организованы в Лилле, Лионе, Марселе, Бордо, Тулузе, других городах Франции.