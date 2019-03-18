Желтые жилеты разгромили Париж. Чем грозит Макрон

Источник: Корреспондент.net

Очередная акция протеста желтых жилетов в Париже закончилась массовыми поджогами, насилием и вандализмом. Президенту страны Эмманюэлю Макрону пришлось прервать свой отпуск, но вместо очередных уступок, которых добивались жилеты, он пригрозил "сильными" решениями.

Ультиматум протестующих французов

В столице Франции ежесубботние протесты продолжаются четвертый месяц. В этот раз акция получила название Акт 18 - Ультиматум - Вся Франция в Париже.

"Мы ставим ультиматум президенту Франции и правительству. Мы хотим, чтобы наши требования были выполнены... Единственным ответом было насилие со стороны полиции", - говорится в коммюнике организаторов протестов.

Движение желтых жилетов зародилось в социальных сетях и долгое время у него не было лидеров, официальных представителей и организаторов. Протесты начались в ноябре 2018 года и с самого начала сопровождались столкновениями с полицией и актами вандализма.

За все время протестов пострадали уже около тысячи полицейских. Сотни протестующих получили ранения, некоторые - серьезные увечья. С беспорядками также связаны по меньшей мере десять случаев гибели людей. Городу нанесены многомиллионные убытки.

Жилеты протестовали против намерения властей ввести налог, который привел бы к росту цен на бензин и дизель, а также требовали повышения минимальной зарплаты.

Правительство в итоге утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок. Однако демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и лично против президента Эмманюэля Макрона.

В декабре Макрон заявил, что правительство продолжит программу экономических реформ и "не будет давать никаких поблажек при обеспечении общественного порядка".

Разорили Елисейские поля

В предыдущие протесты была значительно повреждена Триумфальная арка, после этого полиция не подпускала к ней протестующих. В восемнадцатую акцию протеста желтые жилеты решили арку, а также Елисейские поля, вернуть себе. Об этом они предупредили заранее.

В связи с этим для охраны порядка в Париже были мобилизованы пять жандармов, направивших свои силы на выстраивание кордона вокруг правительственных зданий.

Протестующие с самого утра начали разбирать булыжную мостовую, швырять в полицейских камни и мусор, воздвигать баррикады, поджигать газетные киоски на Елисейских полях. Сотрудники сил правопорядка отвечали им слезоточивым газом, водяными пушками и резиновыми пулями.

Гнев протестующих в итоге был направлен на рестораны, бутики модных домов и другие магазины, которые находятся в правительственном квартале. В результате "самая красивая улица в мире" стала похожа бранное поле.

Были разбиты витрины, толпа бросилась выносить товары из Zara, Hugo Boss, Lacoste, Kenzo, Nespresso, Samsung, Swarovski и Bvlgari. Также был разграблен и едва не сгорел знаменитый ресторан Fouquet’s 1899 года, внесенный в списки памятников архитектуры.

В жилом доме протестующие подожгли агентство банка Tarneaud. Пожарные успели спасти жителей. В результате инцидента 11 человек получили легкие ранения. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал поджигателей убийцами.

"Теперь-то нас услышат", - говорили желтые жилеты в интервью журналистам.

По данным полиции во всей Франции 16 марта вышли на улицы 32 тысячи человек. В Париже были задержаны 192 человека, 60 получили ранения. Среди них - 42 манифестанта, 17 полицейских и один пожарный.

Ответ Макрона

В эти дни президент Франции вместе с супругой отдыхал на горнолыжном курорте в Верхних Пиренеях. Макрону пришлось прервать отпуск и посетить кризисный штаб.

Там он заявил, что собирается принять "сильные" и "дополнительные" решения. Президент подчеркнул, что существующие меры по защите правопорядка показали свою недостаточность. Мирных участников протестов Макрон назвал "сообщниками" хулиганов.

По мере того как протесты начали радикализироваться, правительство подняло вопрос о солидарной ответственности демонстрантов, а не только хулиганов.

В начале февраля обе палаты парламента одобрили закон, призванный ужесточить режим контроля за акциями протеста. Власти говорят, что этот законопроект направлен против хулиганов и погромщиками, однако некоторые депутаты считают, что он нарушает права французов. Подробно в материале Против желтых жилетов: Франция ужесточает законы.

Закон против погромщиков сейчас находится в Конституционном совете и вероятно вскоре будет утвержден.