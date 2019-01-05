05.01.2019
"Желтые жилеты" возобновили протесты во Франции
Источник: Корреспондент.net
Сотни демонстрантов акции "желтых жилетов" снова вышли на улицы городов Франции, продолжая протестовать из-за неудовольствия своим экономическим положением.
Число демонстрантов существенно сократилось по сравнению с акциями 2018 года.
Информации о вспышках насилия во время протестов пока не поступало. Метро в Париже продолжает работу в штатном режиме.
Линии парижского метро были открыты.
Власти предупредили, что не допустят незаконных действий.
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