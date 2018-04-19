Жена Ким Чен Ына. Из певиц в первые леди КНДР

Источник: Корреспондент.net

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын взял курс на открытость - он согласился встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, отказаться от ядерного оружия и впервые за свое правления покинул КНДР.

В поле зрения прессы попала его супруга Ли Соль Чжу, которую накануне впервые официально назвали "уважаемой первой леди" КНДР. Этот титул не использовался в Северной Корее уже более 40 лет.

Западные эксперты считают, что такой статус усиливает позицию Ли Соль в преддверии предстоящих переговоров с Южной Кореей и США. Кроме того, первая леди КНДР совершила первый официальный выход в свет без сопровождения супруга.

Супруга Ким Чен Ына - Ли Соль Чжу

О Ли Соль Чжу почти ничего не известно. Ей 28 лет, она выросла в привилегированной семье профессора и врача. По данным Independent, училась пению в Китае и состояла в команде девушек из группы поддержки спортивных команд, с которой даже посещала Южную Корею.

Предположительно она обратила на себя внимание Ким Чен Ына во время выступления на сцене.

Впервые телевидение КНДР назвало "товарища Ли Соль Чжу" в качестве супруги своего лидера в 2012 году. Тогда телевизионщики вскользь упомянули о ней, заявив, что "хотя приветственная песня вызвала резонанс, Ким Чен Ын появился на мероприятии вместе с супругой Ли Соль Чжу".

Первые дети супругов родились предположительно между 2010 и 2013 годами. До сих пор неизвестно, есть ли у северокорейского лидера сын-наследник: пол первого и третьего ребенка неизвестны. Yonhap со ссылкой на разведку сообщает, что они - мальчики.

Средний ребенок - девочка по имени Чжу Э. О ней рассказал американский баскетболист Деннис Родман, который неожиданно завел дружбу с Ким Чен Ыном. Самого Кима он назвал "хорошим отцом", а его семью - "прекрасной".

Считается, что о Кима три ребенка, поскольку столько раз внезапно исчезала и возвращалась Ли Соль. Официальных объявлений о рождении детей в семье нет.

Пресса Южной Кореи сообщает, что Ли Соль Чжу родила третьего ребенка в феврале этого года. Первые подозрения о ее беременности появились еще в 2016 году, когда она вдруг перестала выходить в свет.

В конце марта первая леди КНДР уже сопровождала супруга в поездке в Китай. Отметим, что Ли Соль и сестра Ким Е Чжон - единственные женщины сопровоаждающие Ким Чен Ына в подобных мероприятиях. До него появление женщин первых лиц было непринято для КНДР.

Пресса обращает внимание на западный стиль одежды и расслаблену мюанера поведения Ли Соль Чжу. Первая леди Северной Кореи задает тренды для северокорейских женщин.

Существует мнение, что именно Ли Соль заставила пересмотреть Кима отношению к дресс-коду северокорейских женщин и разрешить им носить брюки, туфли на каблуке или платформе, украшения, которые были под запретом на протяжение десятилетий.

Северная Корея. Повседневная жизнь в ирреальности

Несмотря на, казалось бы, старомодный стиль одежде, Ли Соль даже на государственных мероприятиях появляется с изделиями от ведущих западных брендов. В ее коллекции есть украшения от Tiffany, сумки от Chanel и Dior, дорогостоящие часы.