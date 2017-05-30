Женщин-офицеров запаса призовут как и мужчин

Источник: КорреспонденТ.net

Во время призыва офицеров запаса из числа выпускников военных кафедр женщины и мужчины будут привлекаться к службе на равных условиях. Об этом сказано на сайте Минобороны.

"Все - мужчины и женщины будут призываться на равных условиях. Хочу отметить, что женщины доказали свою способность выполнять задачи, в том числе в районах проведения АТО, не хуже мужчин", – заявил замначальника Генштаба генерал-лейтенант Артур Артеменко.

Отмечается, что по состоянию на конец мая 2017 в украинской армии служат более 23 тысячи военнослужащих-женщин, в том числе 3,2 тысячи женщин-офицеров.