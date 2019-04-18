Женщина в 69 лет побила рекорд по пауэрлифтингу

Источник: Корреспондент.net

В США Арканзас 69-летняя Шэри Мобли установила мировой рекорд по пауэрлифтингу.

Американка побила рекорд в своей возрастной категории, подняв 138 килограммов в становой тяге. Старушка также выполняет 175 приседаний со штангой. При этом женщина весит 55,8 килограмма

Мобли пришла в тренажерный зал в 60 лет, чтобы бороться с остеопорозом. Женщине понравилась работа с весами, и она решила, что хочет поставить мировой рекорд.

Женщина говорит, что это ее мотивация для жизни, а сидеть дома не для нее. Мобли в шутку прозвали "Старушка-Халк". Она занимается с тренером четыре раза в неделю по два часа.