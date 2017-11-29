Жестокое избиение украинской судьи: потерпевшая раскрыла скандальные детали

Источник: Апостроф

Пережившая нападение судья Лариса Гольник связывает свое избиение с городским головой Полтавы и с его юридическим представителем Александром Ковжогой.

"Я это однозначно связываю только со своей антикоррупционной деятельностью, с разоблачением коррупционных преступлений, которые были совершены людьми из окружения полтавского городского головы Александра Мамая. И непосредственно к этому преступлению причастен сам мэр. Дело в отношении него об административном коррупционном правонарушении я рассматривала с мая 2014 года", - заявила судья.

По ее словам, в 2015 году в связи с этим делом ей предложили взятку, о чем судья сообщила правоохранителям. Сейчас это уголовное производство расследуют детективы НАБУ.

Гольник также рассказывает, что юридический представитель городского головы Александр Ковжога подал на нее в суд за распространение неправдивой информации.

"Перед началом заседания мой муж обратился в зале суда к Ковжоге, спросил у него, почему тот не здоровается. Они, конечно, обменялись "комплиментами". Мой муж сказал: "Надеемся, что мы вас за решеткой увидим". Он так сказал, потому что знает, что очень много Ковжога инициирует против меня уголовных дел, в которых есть заведомо ложная информация. На что ни прокуратура, ни полиция не обращают внимания, и это ощущение безнаказанности порождает вызывающее поведение. А Ковжога посоветовал, чтобы и мы заботились о своем здоровье", - отметила Гольник.

Александр Ковжога попытался назначить судье экспертизу психиатрическую экспертизу. Гольник связывает это с возможными закулисными играми.

"А в то же время на заседании судья меня спрашивает: "А если в следующий раз ваш адвокат не приедет? Нам же только экспертизу назначить!" То есть судья заранее сказала, что для нее главное – только назначить экспертизу, она не собирается по сути слушать дело. Важно отметить, эту экспертизу хотели назначить, чтобы доказать, что у меня мания преследования и я не отличаю действительность от своих фантазий. В принципе, тогда рушится вся доказательная база по делу Мамая", - сказала судья.

Нападение на себя судья называет "шагом отчаяния" ее противников, которые пытаются вывести ее из активной деятельности.

"Наверное, это уже такой шаг отчаяния, решили им воспользоваться. Если бы были действительно нанесены серьезные удары по голове (это как минимум сотрясение мозга, черепно-мозговая травма в лучшем случае, в худшем – проломлен череп), то тогда можно было бы убить нескольких зайцев, и не надо уже никакой психиатрической экспертизы. Действительно, если бы такие повреждения были нанесены, затем можно было меня на долгое время выбить из активной деятельности", - резюмирует Гольник.