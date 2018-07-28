Жидкая вода на Марсе. Как сделали открытие

Источник: Корреспондент.net

На Марсе нашли озеро с жидкой водой. Подледный водоем диаметром около 20 километров стал первым убедительным доказательством наличия воды в жидком состоянии на планете.

Марсоход Curiosity находил на Марсе лишь высохшие озера - свидетельства того, что в прошлом вода на Марсе была.

Жидкая вода на Марсе

Некоторые формы рельефа марсианской поверхности, такие как, русла рек и ложа озер, говорят о том, что когда-то на Марсе была вода. В узкой атмосфере планеты вода есть и и сейчас, а полюса Марса покрыты ледяными шапками.

Водного льда на Марсе много. В 2016 году на глубине не более десяти метров под равниной Утопия нашли замерзшее озеро. Лед также находили в некоторых склонах оврагов.

Ученые считали, что темные полосы, проявляющиеся летом на южном полушарии Красной планеты, могут быть ручьями очень соленой воды. Однако в 2017 году это предположение отвергли, объявив полосы ручьями песка.

25 июля Роберто Оросеи из Национального астрофизического института в Болонье и его коллеги опубликовали статью в журнале Science, в которой говорится, что на глубине 1,5 километра есть жидкая вода.

Радар MARSIS на борту европейского орбитального зонда Mars Express обследовала 200-километровую область Южного плато. На 29 снимках ученые нашли область, где сигнал резко менялся - это было похоже на подледные озера Гренландии и Антарктики.

Диаметр водоема с жидкой водой ученые оценивают в 20 километров, но мощности радара недостаточно, чтобы точно описать контуры озера. Радар не смог измерить толщину водяного слоя, однако ученые полагают, что она никак не меньше метра.

"Это позволяет классифицировать его как самостоятельный водный резервуар. Это озеро, а не просто заполненное талой водой пространство между льдом и горной породой, какие иногда можно найти и под ледниками на Земле", - пояснил ученый.