Жидкая вода на Марсе. Как сделали открытие
Источник: Корреспондент.net
На Марсе нашли озеро с жидкой водой. Подледный водоем диаметром около 20 километров стал первым убедительным доказательством наличия воды в жидком состоянии на планете.
Марсоход Curiosity находил на Марсе лишь высохшие озера - свидетельства того, что в прошлом вода на Марсе была.
Жидкая вода на Марсе
Некоторые формы рельефа марсианской поверхности, такие как, русла рек и ложа озер, говорят о том, что когда-то на Марсе была вода. В узкой атмосфере планеты вода есть и и сейчас, а полюса Марса покрыты ледяными шапками.
Водного льда на Марсе много. В 2016 году на глубине не более десяти метров под равниной Утопия нашли замерзшее озеро. Лед также находили в некоторых склонах оврагов.
Ученые считали, что темные полосы, проявляющиеся летом на южном полушарии Красной планеты, могут быть ручьями очень соленой воды. Однако в 2017 году это предположение отвергли, объявив полосы ручьями песка.
25 июля Роберто Оросеи из Национального астрофизического института в Болонье и его коллеги опубликовали статью в журнале Science, в которой говорится, что на глубине 1,5 километра есть жидкая вода.
Радар MARSIS на борту европейского орбитального зонда Mars Express обследовала 200-километровую область Южного плато. На 29 снимках ученые нашли область, где сигнал резко менялся - это было похоже на подледные озера Гренландии и Антарктики.
Диаметр водоема с жидкой водой ученые оценивают в 20 километров, но мощности радара недостаточно, чтобы точно описать контуры озера. Радар не смог измерить толщину водяного слоя, однако ученые полагают, что она никак не меньше метра.
"Это позволяет классифицировать его как самостоятельный водный резервуар. Это озеро, а не просто заполненное талой водой пространство между льдом и горной породой, какие иногда можно найти и под ледниками на Земле", - пояснил ученый.
Непрерывная светлая линия на фото чуть выше отображает верхний слой осадочных отложений на южном полюсе планеты. Он представляет собой тестообразную смесь, состоящую из пыли и замороженной воды.
Однако под ним ученые обнаружили что-то необычное.
"Голубым цветом обозначена область, которая отражает сигнал значительно лучше, чем поверхность планеты. Для нас это показатель наличия воды", - объясняет профессор Оросеи.
Вероятно, темература воды в озере отрицательная. Но, как и на Земле, примеси в воде и давление массы льда могут снижать температуру ее замерзания, поэтому она остается жидкой.
Марсианский посадочный модуль Phoenix находил в грунте на северном полюсе перхлораты магния, кальция и натрия, присутствие которых поддерживает гипотезу о жидкой воде под полярным льдом и объясняет, почему она не замерзает.
MARSIS исследовал только несколько процентов Южного плато, а его характеристики позволяют видеть только достаточно крупные скопления воды, но не, например, связывающие их потоки воды. Ученые предполагают, что жидкая вода на Марсе может быть и в других местах.
Нащупали на Марсе жизнь
В последние годы геологи, астробиологи и другие специалисты активно спорят о том, существуют ли запасы органики или микробы в приповерхностных слоях почвы Марса, где есть жидкая вода, куда почти не проникают космические лучи и где относительно тепло.
Однако инструменты радара MARSIS не могут определить, есть ли в обнаруженной жидкой воде условия для существования жизни.
В начале июня ученые объявили, что марсоход Curiosity сделал два важных открытия на поверхности Красной планеты - нашел следы древней органики и доказал, что уровни метана в его атмосфере сильно меняются при наступлении зимы и лета.
"С этими новыми открытиями Марс говорит нам продолжать искать признаки жизни. Я уверен, что наши продолжающиеся и будущие миссии готовят еще более захватывающие открытия на Красной планете", - говорит глава отдела научных программ NASA Томас Зурбучен.
Химический анализ озерных отложений, найденных марсоходом в кратере Гейла, подтвердил наличие в горных породах планеты большого количества различных органических соединений: тиофенов, ароматических и алифатических углеводородов. Возраст веществ составляет около 3,5 миллиарда лет.
Все обнаруженные органические группы могут быть частями каких-то более сложных молекул. Однако нельзя исключать ни биологические, ни геологические источники, ни возможное попадание органических соединений на Марс с метеоритом.
Метан входит в число биомаркеров, указывающих на возможное присутствие жизни на планете. Исследования Curiosity показали, что концентрация метана в атмосфере Марса растет во время лета и падает во время зимы, достигая концентраций в 2,5 и 6,5 части на десять миллиардов.
Атмосферные процессы не могут объяснить такие изменения. Это говорит в пользу теории, что метан образуется в нижних слоях почвы Марса или в результате деятельности микробов, или в результате разложения клатратов, соединений метана и воды, или же благодаря каким-то геотермальным процессам.