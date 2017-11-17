Жилой сектор Попасной обстреляли из артиллерии

Источник: Корреспондент.net

Частный сектор города Попасная в Луганской области попалпод артиллерийский обстрел со стороны сепаратистов ЛНР. Об этом в Facebook сообщила спикер регионального управления Нацполиции Татьяна Погукай.

Сегодня днем в результате обстрела были повреждены несколько хозяйственных построек, здание местного отдела полиции, а также линии электроснабжения. Без света остались 128 домов. Аварийные бригады восстановили подачу электричества через час.

"Информации о пострадавших местных жителей в настоящее время нет", – добавила Погукай.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и военной прокуратуры.