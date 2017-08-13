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13.08.2017

Жилые кварталы Марьинки попали под обстрел

Источник: КорреспонденТ.net

В воскресенье, 13 августа, около 6:30 незаконные вооруженные формирования вновь обстреляли жилые кварталы Марьинки с запрещенного оружия. Об этом сообщила украинская сторона Общего центра контроля и координации режима прекращения огня на Донбассе, пишет пресс-центр штаба АТО в Facebook. 

Согласно сообщению, по домам местных жителей стреляли из запрещенных минскими договоренностями 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов.

В результате попадания одной из мин повреждена крыша и стены приусадебного здания возле жилого дома по ул. Шевченко. Пострадавших нет.

Вместе с тем в сводке штаба АТО по состоянию на 18:00 13 августа сказано, что представители незаконных вооруженных формирований днем почти два часа обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевской промзоны. Украинские военные открыли ответный огонь.

Также обстреливались позиции сил АТО около Чермалыка из 82-мм минометов, открывался огонь в районе поселка Широкино.

На луганском направлении сепаратисты выпустили пять мин калибра 120 мм по опорным пунктам в Троицком, добавили в штабе.

Штаб АТО также обвинил боевиков в грабежах и "циничном использовании местного населения".

"Жителей Донбасса, взявших в руки оружие, все чаще принудительно привлекаютвоевать в Сирии. А учитывая, что эти люди не граждане России, в случае гибели ихтела домой никто не возвращает", - резюмируется в вечерней сводке.

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