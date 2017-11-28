Жириновский на росТВ дал неожиданную оценку Порошенко

Источник: Апостроф

Одиозный российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил в эфире политического шоу очередной спектакль, назвав президента Украины Петра Порошенко человеком, который все правилльно делает.

С таким заявлением онвыступил в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Все великолепно сделано, иначе бы мы Крым никогда не вернули, и Донбасс. Мы все вернем благодаря такому, как Порошенко", - сказал лидер ЛДПР. - Это наш агент, наш родной, с Лубянки, человек. Он все правильно делает. И я рад, что во главе Украины - дорогой, горячо любимый мною Петр Алексеевич Порошенко".

При этом Жириновский пожелал Порошенко здоровья, потому как "только он доведет до конца поставленную перед ним задачу, подполковник Порошенко, обязательно".