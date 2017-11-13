Жить по средствам – это значит жить без долгов

Источник: www.credx.com.ua

Название статьи хорошо характеризует пользу, которую мы имеем, если живем по средствам, но к большому сожалению не маленькое количество людей даже не догадывается, что это такое. Жить по средствам, означает правильно распоряжаться деньгами, четко осознавать разницу между тем, что нам нужно, и тем, что мы хотим. Люди, которые живут не посредствам, часто попадают в иго долгов, а затем в финансовую яму, из которой выбраться не так уж и легко. На много проще туда не попадать. Много полезных советов, как научится экономить, жить по средствам, правильно распоряжаться деньгами, какой кредит выбрать в чрезвычайных ситуациях, можно найти на сайте www.credx.com.ua.

Жить по средствам, означает найти путь, который подходит именно вам, а не вашим родственникам или друзьям, потому что у каждого человека свои доходы и расходы, а также потребности. Человек, живущий по средствам, должен внимательно относится к тому, как он тратит деньги, и если он это делает правильно, то ему совершенно не придется отказываться от тех вещей, которые ему действительно доставляют радость.

Сбалансированный бюджет

Это означает, что вам необходимо создать список предметов первой необходимости. В него обычно входят продукты питания, коммунальные услуги, а также одежда и обувь (по необходимости).

Доходы

Чтобы научится жить по средствам, необходимо оценить свои доходы. Для этого возьмите ваш среднемесячный доход за последние три месяца. Ни один метод не является полностью безупречным, но он, вероятней всего, поможет вам получить достаточно верную цифру, на которую сможете положиться, чтобы свести концы с концами.

Расходы

Записывайте все, на что вы потратили деньги – на покупки, услуги, и.т.д. Нет необходимости делать это подробно, но есть необходимость делать это регулярно.

Сравните доходы с расходами

В конце месяца сравните доходы с расходами и посмотрите, что у вас получилось. Если у вас доходы больше чем расходы, это означает, что вы живете по средствам и у вас еще остаются деньги для создания сбережений, если доходы и расходы равны, это означает, что необходимо найти возможность жить экономней, чтобы оставались средства для создания сбережений, ну а если ваши доходы меньше чем ваши расходы, то у вас реальные проблемы – вы живете не по средствам и можете в ближайшее время попасть в финансовую яму.

Возвращаемся к расходам

Вы должны тщательно проанализировать, на что уходят ваши доходы. Для начала, разделите все покупки на категории, затем распределите покупки по категориям и подсчитайте итог каждой категории.

Отказываемся от лишнего

Вероятней всего, вы заметите категорию, на которую тратите значительную часть вашего бюджета. Проанализируйте ее и подумайте, как в ней можно сократить расходы. Например, если вы каждые выходные посещаете ночной клуб и оставляете там не маленькую сумму денег, то попробуйте эту цифру урезать. Если в чем-либо нет настоящей необходимости, то постарайтесь от этого отказаться, пока доходы не превысят расходы.

Повышаем доходы

Возможно, вы не можете жить по средствам, потому что ваши доходы на столько маленькие, что не могут покрыть элементарные потребности. В таком случае, вам придется искать дополнительные доходы – работать сверхурочно, подрабатывать или искать более оплачиваемую работу.

Помним об экономии

Установите цели и разумные сроки для их достижения. Например, вы хотите отправится в Париж, значит, вы должны решить какую сумму денег каждый месяц будете откладывать, чтобы туда отправиться в конце следующего года. Помните, чем конкретней ваша цель, тем реальней ее будет достичь. Если вы скажете себе: «Хочу жить по средствам и тратить меньше денег» – это не сработает.

Откладываем деньги для чрезвычайных ситуаций

Если вы хотите жить по средствам, то вы не можете позволить чрезвычайным ситуациям подорвать ваши финансы. Например, неожиданный визит к врачу или ремонт машины не должны выбить вас из финансового равновесия. Для этого, каждый месяц откладывайте хоть небольшую сумму денег. Это позволит вам себя чувствовать на много спокойней и уверенней, но, если вы только учитесь жить по средствам и неожиданно попали в непредвиденную ситуацию, когда срочно необходимы деньги, то не бросайтесь подавать заявку на кредит к первому попавшемуся кредитору. Зайдите на сайт http://www.credx.com.ua/, узнайте, какой кредит для вас является самым выгодным, сравните предложения и прочитайте много полезных советов о том, как вовремя погасить кредит и жить без долгов.