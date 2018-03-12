Житель Черновцов выиграл в национальную лотерею 1,5 миллиона гривен

Источник: Українські новини

Государственная лотерея "Мегалот" сообщила, что был сорван мегаприз в размере 1,5 млн грн по выигрышной ставке, которая была сделана в Черновцах.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МСЛ, сообщают.

Розыгрыш проходил в субботу.

"Известно, что выигрышная ставка была сделана в городе Черновцы, а именно - в "Лото маркете", который расположен по адресу: ул. Калиновская, 43", - говорится в сообщении.

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." искренне поздравляет победителя и советует как можно быстрее обратиться на бесплатную горячую линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65, где ему предоставят дополнительную информацию относительно дальнейшего оформления выигрыша", - сообщает МСЛ.

Также отмечается, что человек, победивший в розыгрыше, потратил на участие в игре всего 50 гривен.