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Журнал Time поместил на обложку Белый дом, который превращается в Кремль

Источник: 112.ua

18.05.2017

Американское издание Time выпустило новый номер журнала с обложкой, на которой авторы изобразили Белый дом, что превращается в Кремль и собор Василия Блаженного. 

Фото обложки майского номера издания уже появилось в соцсетях

 

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