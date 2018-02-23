Журналист нашел "российского агента" в окружении Саакашвили

Источник: Корреспондент.net

Близкий соратник Михаила Саакашвили Максим Иванищев связан c российскими спецслужбами. Такое заявление сделал журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook.

"Я еще 8 мая прошлого года предупреждал, кто такой Максим Иванищев! А сейчас все такие "О, Боже! Так он российский агент!". Да, Максим Иванищев, российский агент. Ну, а теперь уже сами думайте, если российский агент Иванищев лично проводит Саакашвили через польско-украинскую границу, то кто заинтересован в дестабилизации нашего государства?", - написал он.

В мае на свой странице в Facebook Крутчак писал, что Иванищев "не только ведет бизнес деятельность на оккупированной территории Крыма", но и "косвенно может контактировать с Аксеновым".