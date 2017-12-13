Журналист рассказал о появлении странных боевиков на Донбассе

Источник: Апостроф

В оккупированной Горловке появились подозрительные боевики "ДНР", похожие на кубанских казаков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Никита Синицин.

"Прежде всего, в глаза бросилось то, что они вооружены автоматами, чего ранее старались избегать. Причем, по словам источника, обращение с автоматом выдает отсутствие реального боевого опыта его применения", - отметил он.

По словам очевидца, таких боевиков видели на центральной улице - проспекте Победы в Горловке.

"Видел на днях - идут по Победе (проспект Победы в Горловке, центральная улица), ржут, как кони, а один из них весело так автоматом размахивает, типа что-то рассказывает. Ещё двое автоматы несли в таком положении, будто сейчас из них стрелять будут. По правилам патруля, автомат должен быть либо за спиной, либо сбоку, ствол в землю или вниз, а не в пешехода напротив", - рассказал очевидец.

При этом на камуфляже боевиков повязки красно-черного цвета, так что издалека даже можно принять за "Правый сектор".

"Впрочем, подобное предположение сразу же рассеивается тем, что на головах у них шапки-кубанки, что заставляет подозревать в них кубанских казаков", - добавил Синицин.