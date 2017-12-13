Журналист рассказал о появлении странных боевиков на Донбассе
Источник: Апостроф
В оккупированной Горловке появились подозрительные боевики "ДНР", похожие на кубанских казаков.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Никита Синицин.
"Прежде всего, в глаза бросилось то, что они вооружены автоматами, чего ранее старались избегать. Причем, по словам источника, обращение с автоматом выдает отсутствие реального боевого опыта его применения", - отметил он.
По словам очевидца, таких боевиков видели на центральной улице - проспекте Победы в Горловке.
При этом на камуфляже боевиков повязки красно-черного цвета, так что издалека даже можно принять за "Правый сектор".
"Впрочем, подобное предположение сразу же рассеивается тем, что на головах у них шапки-кубанки, что заставляет подозревать в них кубанских казаков", - добавил Синицин.