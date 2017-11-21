Журналист: В Луганск прибыла колонна из ДНР

Источник: Корреспондент.net

В Луганск прибыла колонна военной техники и вооруженных людей. Об этом сообщил журналист Вellingcat Эрик Толер, опубликовав видео, которое сняли местные жители.

Сообщается, что грузовики прибыли вероятно из Донецка.

"Большая колонна (донецких) грузовиков/военных приезжает в Луганск. Видео опубликовали 20 минут назад в местной луганской группе, отмечается, что место съемки - это первый подрайон (возможно, улица Советская), - написал журналист.

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