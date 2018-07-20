Журналистов выгнали с заседания НАПК по конфликту интересов в ФФУ, – СМИ

Источник: Українські новини

Журналисты, прошедшие предварительную аккредитацию в пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), и допущенные к присутствию на открытом заседании, были выставлены из зала заседания по решению членов НАПК.

В пятницу, 20 июля, состоялось заседание НАПК, в повестке дня которого числился пункт о внесении предписания о нарушении требований законодательства касательно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, прочих нарушений закона директору общества с ограниченной ответственностью "ФФУ Продакшн" Бондаренко Андрею Владимировичу.

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что членами НАПК ввиду присутствия большого количества журналистов, было принято решение провести заседание в закрытом режиме. Данное заседание транслировалось в прямом эфире на официальном Youtube-канале агентства, но низкое качество трансляции не позволяло расслышать суть рассматриваемых вопросов.

Подобное решение НАПК лишило журналистов возможности задать членам НАПК вопросы, относительно хода проведения проверки возможного конфликта интересов со стороны другого фигуранта, а именно президента Федерации футбола Украины (ФФУ) и председателя бюджетного комитета Верховной Рады Украины Андрея Павелко.