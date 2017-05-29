Журналисты определят лучшие пресс-службы

Источник: Українські новини

Конкурс PRESSZVANIE совместно с MMR открыл голосование за лучшую пресс-службу 2016-2017 в номинации pressЗНАНИЕ.

«В мире, где время – одна из основных валют, уровень требований и ожиданий к навыкам mediarelations у корпоративных PR-профи и их команд растёт и будет расти. Мы хотим найти тех, у кого ум и компетентность миксуется с быстротой и гибкостью лучше других», - отметила CEOEkonomika+Ирина Рубис.

Новыми критериями оценки пресс-служб стали:

качество коммуникаций онлайн: открытость и доступность спикеров через электронную почту, facebook, мобильный телефон и пр., качество исходящей информации, оперативность реагирования;

открытость и доступность спикеров через электронную почту, facebook, мобильный телефон и пр., качество исходящей информации, оперативность реагирования; качество коммуникаций оффлайн: «живое» общение, открытость и доступность спикеров, качество мероприятий для СМИ.

«Для эффективности работы пресс-службы важно получать обратную связь от журналистов. Благодаря номинации pressЗНАНИЕ это становится возможным. Оценка со стороны СМИ мотивирует нас делать свою работу лучше, постоянно совершенствуя профессиональные навыки», - комментирует начальник управления по работе со СМИ Группы МетинвестВладимир Равинский.

За основу списка для голосования взяты рейтинги ТОП-100 лучших компаний Украины и 500 лучших компаний из сферы услуг, составленные редакцией delo.ua. Также в список входят пресс-службы государственных органов и структур.

Голосуют журналисты и редакторы до 5 июня включительно. Чтобы проголосовать, напишите на адрес zvanie@zvanie.com – вам придет анкета для голосования.

Результаты голосования будут озвучены на финальной церемонии награждения. Оценки жюри будут в открытом доступе на сайте конкурса www.presszvanie.ua.

Напоминаем, что согласно методологии конкурса, в состав номинантов не входит победитель прошлого сезона – компания ДТЭК.

За новостями конкурса следите на сайте www.presszvanie.ua, а также на страничке в Facebook: www.facebook.com/PRESSzvanie.ua.

Справка:

Конкурс PRESSZVANIE – показатель лидерства и профессионализма в журналистике. Ежегодно премия награждает лучших деловых и общественно-политических журналистов Украины. Особенностью премии являются открытые оценки на сайте конкурса.