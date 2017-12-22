Журналисты рассказали, как Россия ведет "гибридную войну" в Польше и Украине

Источник: Апостроф

РФ продолжает вести в Польше так называемую "гибридную войну", применяя экономические, военные, культурные и информационные методы борьбы одновременно.

Об этом пишет в своей статье на сайте ASN журналистка Екатерина Одарченко.

Она обращает внимание на расследование польских журналистов о деятельности фонда "Открытый диалог", который публично занимался защитой прав людей, а неформально занимается лоббированием интересов России.

Деятельность фонда была тщательно проанализирована польским активистом Мартином Рэем. Он проанализировал взаимосвязь между учредителями этой организации и большим российским капиталом и военной промышленностью. В его отчете содержатся выводы, что деятельность фонда "Открытый диалог" тесно связана с российской армией. Фонд имеет многочисленные военные контракты, деньги от которых предназначены для обеспечения его деятельности... Кроме того, непрозрачное финансирование деятельности фонда юридическими лицами из Украины и России позволяет сделать вывод о том, что этот фонд является не чем иным, как российским инструментом, который предназначен для отмывания грязных денег, поступающих из России и Украины под видом борьбы за демократию в Польше.

Сам фонд был основан в Польше в 2009 году по инициативе Людмилы Козловской, которая сейчас занимает должность Президента Фонда. Учредительные цели Фонда включают защиту прав человека, демократии и верховенства права на постсоветском пространстве. Журналист Ярослав Якимчик обнародовал информацию, согласно которой брат Людмилы Козловской, Петр Козловский, является владельцем севастопольского Завода судовой светотехники "Маяк" (ИСС "Маяк"). Журналист ссылается на информацию из российских баз данных.

По словам Якимчика, ИСС "Маяк" сотрудничает с предприятиями российской военной промышленности, попавшими под санкции Запада. Журналист сделал вывод о том, что Петр Козловский является одним из создателей российского флота военных субмарин и, следовательно, находится под контролем ФСБ. Петр Козловский и его окружение, также граждане РФ, осуществляли значительные пожертвования в фонд "Открытый Диалог".

Ранее польские СМИ уже публиковали выписки из "РОСПАСПОРТ", которые доказывают, что семья Козловских, уже после аннексии Крыма, добровольно получили паспорта РФ и являются гражданами РФ.