Журналисты узнали о получении Саакашвили визы одной из стран ЕС

Источник: Апостроф

Лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили получил визу Королевства Нидерландов.

Об этом сообщила голландская газета De Telegraaf со ссылкой на Министерство безопасности и юстиции страны.

Там отметили, что Саакашвили получил визу в посольстве Нидерландов в Киеве. В качестве цели поездки было указано воссоединение с семьей. Напомним, жена бывшего президента Грузии Сандра Рулофс является подданной королевства Нидерландов.

Журналисты издания считают, что Саакашвили хочет выехать в Нидерланды, в связи с открытием против него уголовных дел в Украине и угрозой депортации в Грузию.