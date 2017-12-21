21.12.2017
Журналисты узнали о получении Саакашвили визы одной из стран ЕС
Источник: Апостроф
Лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили получил визу Королевства Нидерландов.
Об этом сообщила голландская газета De Telegraaf со ссылкой на Министерство безопасности и юстиции страны.
Там отметили, что Саакашвили получил визу в посольстве Нидерландов в Киеве. В качестве цели поездки было указано воссоединение с семьей. Напомним, жена бывшего президента Грузии Сандра Рулофс является подданной королевства Нидерландов.
Журналисты издания считают, что Саакашвили хочет выехать в Нидерланды, в связи с открытием против него уголовных дел в Украине и угрозой депортации в Грузию.
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