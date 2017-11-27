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27.11.2017

Зима в Украине может побить рекорды: когда придут морозы и чего ждать на Новый год

Источник: Апостроф

Конец рабочей недели ознаменуется началом календарной зимы. Лето-2017 преподносило украинцам множество температурных сюрпризов: всего за пару дней температура воздуха скакала от "даже кондиционер не помогает" до "где же моя теплая осенняя куртка". Чего ждать от зимнего сезона и возможны ли новые погодные аномалии, разбирался "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, первые два дня календарной зимы не будут иметь ничего общего с реальной зимой. Так, морозы до 2 градусов будут наблюдаться только на западе Украины, да и то в ночное время. В центре, на севере и востоке температура не будет опускаться ниже нуля, а на юге страны в Одесской и Николаевской областях будут весенние +11-12 градусов.

По словам заведующей отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, в этом году нашу страну вообще ждет не суровая зима.

"Если посмотреть данные мировых прогностических центров, то по всем прогнозам, а эта тенденция сохраняется на протяжении последнего периода, на территории Украины ожидается теплая зима. Температура воздуха будет на 2-3 градуса выше нормы", - сказала "Апострофу" синоптик.

Правда народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует более морозный декабрь.

"В первых числах декабря украинцев уже ждут легкие морозы: ночные 3-4 градуса ниже нуля, днем около нуля. Так будет продолжаться до 4 декабря. С 4 по 7 декабря ожидается оттепель – 2-3 градуса тепла. С 10 по 22 декабря опять будут морозы, но нас ждут "качели". Так, с 10 по 15 декабря ожидается 3-5 градусов ниже нуля, а к 16-17 декабря придут морозы посильнее: минус 11-16 градусов. С 23 по 26 декабря опять ожидается оттепель, но с 28 числа вернутся морозы, хоть и не очень сильные – минус 3-6 градусов", - рассказал он.

Кроме того, народный синоптик спрогнозировал и погоду на Новый год.

"Под Новый год нас ждет 5-7 градусов мороза. Что касается осадков, то снег ожидается 2,3 декабря, потом с 14 по 17 и 27-28 декабря. Есть надежда, что Новый год будет с легкими морозами и снегом", - сказал Горбань. 

Балабух добавляет, что зима-2017-2018 может побить все рекорды температурных режимов.

"Тенденция существенного повышения температуры за месяц, за зиму и, в конечном итоге, за сезон, отмечается с середины 70-х годов прошлого века. Это глобальные тенденции, которые касаются, естественно, и Украины, - подчеркнула синоптик. – Наибольшие изменения, наибольший рост температуры наблюдаются именно зимой и летом. При этом для зимы еще характерен существенный рост именно минимальной температуры. Самое теплое у нас последнее десятилетие, в частности последние три года: 2015-й, 2016-й и, возможно, 2017-й станут самыми теплыми годами за весь период наблюдений. Наши зимы стали значительно теплее, чем были 20-40 лет назад".

По мнению сотрудника гидрометеорологического института, нельзя однозначно ответить на вопрос: теплая зима — это хорошо или плохо.

"Смотря для чего. Что такое вообще зима – это когда среднесуточная температура переходит через ноль градусов. Если такая температура держится не три месяца, а три недели, то, наверное, это совсем не плохо, особенно для нашего жилищно-коммунального сектора, ведь запасов угля и газа нужно израсходовать значительно меньше, чем при суровой зиме. Но, с другой стороны, если температура колеблется в пределах 5 градусов, возрастает риск простудных заболеваний. Кроме того, при высокой температуре растения не прекращают период вегетации, а если резко происходит заток холода, они просто могут погибнуть", - сетует Балабух.

Но Леонид Горбань уверяет, что крепкие морозы все же придут в Украину, но уже в 2018 году.

"Первые три дня января будут легкие морозы – 3-4 градуса, потом до 6 января ночью 2-3 градуса мороза, а днем от нуля до +1. Далее вплоть до 13 января будут уже крепкие морозы: среднесуточная температура опустится до минус 12 градусов, значит ночью 15-17 градусов мороза гарантированы, - уверяет народный синоптик. – С 16-17 января ожидается двухдневная оттепель, а с 18 по 23 января будут самые сильные морозы. Температура будет постепенно снижаться, а к 21-22 января столбик термометра покажет минус 25 градусов. 24-25 января вновь оттепель и с 26 января и до конца месяца опять морозы, но не сильные – 4-6 градусов. Снег ожидается с 4 по 7 января, с 12 по 14, а с 14 по 16 будет мокрый снег с дождем".

В феврале, по словам Горбаня, украинцев также ждет нестабильная погода: "С 1 по 3 февраля ожидаются морозы на уровне 5-7 градусов днем и 8-11 ночью. С 10 февраля вновь оттепель: +1-+3 градуса, а потом до конца месяца одни морозы, и пик их придется ближе к 18 февраля, когда вновь будет до 20-25 градусов мороза. Но такая холодная температура продержится несколько дней - до 21 февраля. А потом существенно потеплеет: 6-7 градусов мороза. Снег ожидается со 2 по 3 февраля, потом снег с дождем 7 февраля, затем снова будет снег - 14-15 и с 22 по 25 февраля".

 

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