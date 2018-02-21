Злоупотребление алкоголем повышает риск старческого слабоумия более чем в 3 раза, - ученые

Источник: Українські новини

Исследование с использованием данных о здоровье 1,1 миллиона человек показало, что неумеренное потребление спиртного повышает риск развития деменции более чем в три раза, сообщает Naked Sience.

Французские и канадские ученые исследовали данные о здоровье более миллиона французов и установили, что неумеренное потребление алкоголя значительно повышает риск развития сосудистой деменции и болезни Альцгеймера. Расстройства, связанные с употреблением алкоголя, оказались основным фактором риска из числа тех, на которые можно повлиять, скорректировав образ жизни. Исследование опубликовано в журнале Lancet Public Health.

Позиция Всемирной организации здравоохранения такова: злоупотреблением алкоголем считается любое превышение допустимой суточной дозы в 60 г чистого алкоголя для мужчин и 40 г для женщин. Доза в 60 г спирта — это 5–6 рюмок крепких напитков или 5–6 бокалов вина.

Исследователи использовали базу данных пациентов французских больниц French National Hospital Discharge database. В выборку включили пациентов, попавших в больницы с 2008 по 2013 год: за это время ту или иную стадию деменции обнаружили у 1 109 343 человек. У 5,2% из них врачи отметили раннее начало деменции — в среднем ранним "дебютом" заболевания считается возраст до 65 лет. 38% случаев раннего проявления болезней оказались напрямую связаны с употреблением алкоголя. У 18% пациентов также были непосредственные диагнозы расстройств, связанных с неумеренным потреблением спиртного: токсический цирроз печени, синдром Гайе — Вернике (острое поражение среднего мозга и гипоталамуса) и другие.

Выяснилось, что злоупотребление алкоголем примерно одинаково опасно и для мужчин, и для женщин. Для представителей обоих полов оно повышало риск развития любых форм деменции в среднем в 3,3 раза. Исследование не включало умеренно пьющих людей, но эксперты в этой сфере говорят, что и среднее употребление алкоголя может негативно отражаться на мозге.

Ученые выделили несколько возможных причин этой связи. Известно, что алкоголь нейротоксичен, то есть может нарушать функции и структуру нервной системы. Также он способен вызывать дефицит витамина В1 (тиамина), что приводит к поражениям среднего мозга. Также злоупотребление алкоголем часто бывает связано с курением, склонностью к развитию депрессии и низким уровнем образования — все это факторы повышенного риска развития деменции.

По словам экспертов, результаты работы необходимо подтвердить другими крупными исследованиями. При этом большинство специалистов сходятся во мнении, что информацию о злоупотреблении алкоголем стоит учитывать при неврологических осмотрах и постановке диагнозов уже сейчас.