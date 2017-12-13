13.12.2017
Золотое платье Бейонсе взорвало Интернет
Источник: Корреспондент.net
На Instagram-странице певицы Бейонсе были обнародованы снимки, на которых она запечатлена в эффектном золотом платье. Фотографии менее чем за сутки собрали 1,7 миллионов просмотров.
Некоторые из пользователей, комментируя наряд исполнительницы, поинтересовались, не сделан ли он на самом деле из драгоценного металла.
Новости раздела
Мир
13.12.2017
Конгресс США не стал возобновлять санкции против Ирана
В октябре Трамп не стал подтверждать договор по иранской атомной программе и дал Конгрессу 60 дней, чтобы тот принял решение о возобновлении санкций. Конгресс этого делать не стал.
Мир
13.12.2017
Все больше палестинцев выступает за вооруженное сопротивление
Результаты опроса однозначны. Если три месяца назад за вооруженную борьбу с Израилем выступали 35 процентов палестинцев, то после решения Трампа о Иерусалиме их количество выросло до 44 процентов.
Мир
12.12.2017
Эстония получила ракеты Javelin на $33 млн
Речь идет об улучшенных ракетах типа Block-1.
Мир
12.12.2017
Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год
В документе предусмотрена военная помощь Украине на 350 млн долларов.
Мир
12.12.2017
Иудеи всего мира отмечают Хануку
В этом году дни Хануки приходятся на период 12-20 декабря
Мир
11.12.2017
Путин прокомментировал решение Трампа по Иерусалиму
Глава России считает, что американский президент провоцирует конфликт.
Мир
11.12.2017
Отток капитала из РФ вырос более чем в три раза
Вывоз средств из России достиг 28 миллиардов долларов.
Мир
11.12.2017
ЕС не считает войну в Сирии завершенной
В Евросоюзе не согласны с позицией РФ, что война в Сирии закончена. "Бои продолжаютс", - заявила Федерика Могерини.
Мир
11.12.2017
Россияне более демократичны, чем хотят казаться
Немецкий фонд имени Наумана опросил россиян об их отношении к свободе - и получил парадоксальные результаты. Что думают в РФ о гомофобии, самоизоляции и важности демократии?
Мир
10.12.2017
В Москве сорван показ фильма о Донбассе в рамках "Артдокфеста"
Активисты радикального движения SERB сорвали показ фильма "Полет пули" о Донбассе. Их обвиняют в неповиновении полиции. Лента должна была демонстрироваться в рамках фестиваля "Артдокфест".
Мир
10.12.2017
СМИ узнали о соглашении по беженцам между Турцией и Грецией
Договор между двумя странами должен стать дополнением к соглашениям, где Турция забирает беженцев с греческих остров.
Мир
10.12.2017
В МИД Польши заявили, что существование Украины не является условием существования свободной Польши
У Ващиковского добавили, что Украина нуждается в Польше
Мир
10.12.2017
"Укрзализныця" запустила новый график движения поездов
В новом графике появятся свыше 10 новых поездов
Мир
10.12.2017
В Осло вручили Нобелевскую премию мира 2017 года
В этом году премию присудили Международной кампании по запрещению ядерного оружия
Мир
09.12.2017
Готовы ли джихадисты из Чечни на теракт в Германии?
Хорошо организованы, профессиональны, жестоки и беспощадны - так немецкие спецслужбы характеризуют чеченских джихадистов в Германии. Считается, что они способны на теракт.
Мир
09.12.2017
Трамп придумал новый слоган для телеканала CNN
В качестве нового слогана хозяин Белого дома предложил фразу: "CNN, наименее правдивый новостной бренд"
Мир
09.12.2017
Премьер-министр Ирака объявил о завершении войны с ИГИЛ
Силы Ирака полностью контролируют границу с Сирией
Мир
09.12.2017
КНДР провозгласила себя "бастионом прав человека"
В стране полагают, что единственным способом защиты суверенитета и прав человека является укрепление военной силы
Мир
09.12.2017
Москва о новых санкциях США: Антироссийские выпады
Российские дипломаты утверждают, что обвинения США о нарушениях со стороны РФ имеют "абсолютно голословный характер".
Мир
08.12.2017
США призывают НАТО ввести санкции против России
У США появились новые доказательства того, что Россия нарушает договор о ликвидации ядерного оружия. Вашингтон призывает союзников по НАТО к жестким действиям в отношении Москвы.
Мир
08.12.2017
В беспорядках из-за статуса Иерусалима пострадали сотни палестинцев
Решение США в одностороннем порядке признать Иерусалим столицей Израиля привело к волне беспорядков в регионе. Жертвами столкновений в Иерусалиме и в палестинской автономии стали сотни палестинцев.