Золотое платье Бейонсе взорвало Интернет

Источник: Корреспондент.net

На Instagram-странице певицы Бейонсе были обнародованы снимки, на которых она запечатлена в эффектном золотом платье. Фотографии менее чем за сутки собрали 1,7 миллионов просмотров.

Некоторые из пользователей, комментируя наряд исполнительницы, поинтересовались, не сделан ли он на самом деле из драгоценного металла.