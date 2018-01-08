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08.01.2018

"Золотой глобус-2018": Подробнее о главных фильмах и сериалах сезона

Источник: 112.ua

В Лос-Анжелесе прошла ежегодная церемония награждения кинопремией "Золотой глобус", открывшая новый сезон чествования кинодеятелей. Победителей традиционно выбирала Ассоциация иностранных журналистов Голливуда (HFPA). Для самой премии это вручение стало 75-м по счету, тогда как для Голливуда – первым после серии скандалов на сексуальной почве.

Результатом подобной политической повестки стал черный дресс-код мероприятия. Так гости церемонии выразили солидарность жертвам сексуального насилия. Кроме тотального черного, многие добавили к образу значок с надписью TimesUp, являющийся символом движения против систематических сексуальных домогательств, насилия и дискриминации.

Еще одной неожиданностью стали гости мероприятия. Некоторые из звезд в качестве своих "плюс один" пригласили активистов и активисток, борющихся за права женщин. Это в очередной раз подчеркнуло актуальность проблемы и главный подтекст церемонии этого года.

Кроме того, почетную награду Сесила Б. Де Милля, присуждающуюся за выдающиеся заслуги в кинематографе, впервые в истории "Золотого глобуса" получила чернокожая женщина – телеведущая и актриса Опра Уинфри. В своей торжественной речи она, конечно, не обошла висящую в воздухе тему, выразив радость от того, что женщины наконец-то получили возможность говорить правду о насилии.

В остальном же громких сюрпризов на "Золотом глобусе-2018" не было. Награды получили те картины, на которые больше всего делались ставки. Среди них, конечно же, обладатель сразу четырех премий – фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и трехкратный победитель – сериал "Большая маленькая ложь". Правда, без кое-каких неожиданностей все же не обошлось. К удивлению, без наград остались такие нашумевшие картины, как "Прочь", "Все деньги мира" и "Зови меня своим именем".

Всего жюри определило победителей в 25 категориях (не считая премии Сесила Б. Де Милля), включающих творения кино- и телеиндустрий. Мы же выбрали ключевые номинации и предлагаем рассмотреть их подробнее.

Лучший драматический фильм

Победитель: "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Дата выхода в прокат в Украине: Неизвестна


Картина режиссера Мартина МакДоны рассказывает историю отчаявшейся матери. Бездействие полицейских, расследующих смерть ее дочери, побудило Милдред Хейс пойти на решительный шаг. Чтобы привлечь их внимание, женщина берет в аренду три биллборда на в въезде в город и пишет на них послание главе местной полиции. Фильм также получил приз в номинации "Лучший сценарий".

Лучший актер в драматическом фильме

Победитель: Гари Олдман – "Темные времена"

Дата выхода в прокат в Украине: 18 января 2018 года


Роль Уинстона Черчилля принесла Гари Олдману первый долгожданный "Золотой глобус" и, если верить слухам, может способствовать получению "Оскара". Военно-историческая драма "Темные времена" повествует о начале Второй мировой войны, когда знаменитый британский премьер принял судьбоносное решение не сотрудничать с нацистской Германией.

Лучшая актриса в драматическом фильме

Победительница: Фрэнсис МакДорманд – "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Дата выхода в прокат в Украине: Неизвестна

Победа Фрэнсис МакДорманд, исполнившей главную роль в "Трех билбордах", принесла картине еще одну статуэтку на этой церемонии. Актрисе удалось обойти, в том числе, и саму Мэрил Стрип, являющуюся девятикратной обладательницей "Золотого глобуса". Четвертую награду для фильма заработал Сэм Рокуэлл, ставший лучшим актером второго плана.

Лучшая комедия или мюзикл

Победитель: "Леди Берд"

Дата выхода в прокат в Украине: Неизвестна


Первая полноценная режиссерская работа современной музы американского независимого кино Греты Гервиг уже успела покорить участников кинофестиваля в Торонто и теперь закономерно получила "Золотой глобус". Фильм рассказывает историю старшеклассницы Кристины "Леди Берд" МакФерсон, мечтающей покинуть маленький калифорнийский городок Сакраменто и отправиться в Нью-Йорк навстречу настоящей жизни.

Лучший актер комедии или мюзикле

Победитель: Джеймс Франко – "Горе-творец"

Дата выхода в прокат в Украине: Неизвестна


Любопытная работа человека-оркестра Джеймса Франко, в которой он выступил одновременно продюсером, режиссером и актером, принесла в его личную копилку второй "Золотой глобус". Картина рассказывает реальную историю создания фильма "Комната", ставшего своеобразным эталоном бездарного кино и ужасной актерской игры.

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Победительница: Сирша Ронан – "Леди Берд"

Дата выхода в прокат в Украине: Неизвестна

Свою первую кинонаграду такого уровня заработала юная, но довольно опытная актриса Сирша Ронан за исполнение роли мечтающей сбежать в Нью-Йорк школьницы. До этого 23-летняя актриса уже успела сняться в порядка 30-и фильмах и получить премию "Сатурн".

Лучший режиссер

Победитель: Гильермо дель Торо – "Форма воды"

Дата выхода в прокат в Украине: 18 января 2018 года


Сказочно-романтическая история любви простой уборщицы и человека-амфибии уже успела заработать "Золотого льва" Каннского кинофестиваля, а теперь принесла своему создателю первый персональный "Золотой глобус". "Сделайте музыку потише! Я ждал этого 25 лет, позвольте мне насладиться моментом!", – сказал режиссер, поднимаясь на сцену.

Лучший анимационный фильм

Победитель: "Коко"

Дата выхода в прокат в Украине: 23 ноября 2017 года, сейчас идет


Лучшей анимационной работой по версии "Золотого глобуса" стал рассказ о милом мальчике Мигеле, который ради воплощения мечты готов отправиться хоть на край света, в том числе и в мистическую Страну Мертвых. Мультфильм также претендовал на победу в номинации "Лучшая песня", но уступил "Величайшему шоумену".

Лучшая песня

Победитель: "Величайший шоумен"

Дата выхода в прокат в Украине: 4 января 2018 года, сейчас идет


Мюзикл с Хью Джекманом, повествующий реальную историю главного мистификатора XIX века, создавшего первый в США гастролирующий цирк, получился очень праздничным и жизнеутверждающим. То же можно сказать и о саундтреке к фильму, что сделало победу песни This Is Me вполне ожидаемой.

Лучший драматический сериал

Победитель: "Рассказ служанки"

Антиутопическая история про бездетный мир будущего, снятая на основе романа Маргарет Этвуд, в прошлом году стала настоящим триумфатором церемонии вручения теленаград "Эмми", одержав победу сразу в шести категориях. "Золотой глобус" принес в копилку проекта еще две статуэтки – в номинации "Лучший драматический сериал" и "Лучшая актриса в драматическом сериале", которой заслуженно стала Элизабет Мосс.

Лучший комедийный сериал

Победитель: "Удивительная миссис Мейзел"


Эта милейшая телеработа переносит зрителя в Нью-Йорк середины прошлого века. В центре сюжета находится идеальная жена и примерная домохозяйка Мириам, которая неожиданно для себя и окружающих обнаруживает в себе талант к стендапу. Как и "Рассказ служанки", шоу одержало победу сразу в двух категориях – "Лучший комедийный сериал" и "Лучшая актриса в комедийном сериале" (Рэйчел Броснахэн).

Лучший телефильм или мини-сериал

Победитель: "Большая маленькая ложь"


Еще один громкий прорыв прошлогодней "Эмми" (сразу пять статуэток) – сериал "Большая маленькая ложь" – может похвастаться также очень положительными отзывами критиков и огромной симпатией зрителей. Поэтому победа сразу в трех категориях "Золотого глобуса" для проекта не удивительна. Помимо приза за "Лучший телефильм или мини-сериал", шоу удостоилось статуэток в номинациях "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале" (Николь Кидман) и "Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме" (Александр Скарсгард).

 

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