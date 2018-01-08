"Золотой глобус-2018": Подробнее о главных фильмах и сериалах сезона
Источник: 112.ua
В Лос-Анжелесе прошла ежегодная церемония награждения кинопремией "Золотой глобус", открывшая новый сезон чествования кинодеятелей. Победителей традиционно выбирала Ассоциация иностранных журналистов Голливуда (HFPA). Для самой премии это вручение стало 75-м по счету, тогда как для Голливуда – первым после серии скандалов на сексуальной почве.
Результатом подобной политической повестки стал черный дресс-код мероприятия. Так гости церемонии выразили солидарность жертвам сексуального насилия. Кроме тотального черного, многие добавили к образу значок с надписью TimesUp, являющийся символом движения против систематических сексуальных домогательств, насилия и дискриминации.
Еще одной неожиданностью стали гости мероприятия. Некоторые из звезд в качестве своих "плюс один" пригласили активистов и активисток, борющихся за права женщин. Это в очередной раз подчеркнуло актуальность проблемы и главный подтекст церемонии этого года.
Кроме того, почетную награду Сесила Б. Де Милля, присуждающуюся за выдающиеся заслуги в кинематографе, впервые в истории "Золотого глобуса" получила чернокожая женщина – телеведущая и актриса Опра Уинфри. В своей торжественной речи она, конечно, не обошла висящую в воздухе тему, выразив радость от того, что женщины наконец-то получили возможность говорить правду о насилии.
В остальном же громких сюрпризов на "Золотом глобусе-2018" не было. Награды получили те картины, на которые больше всего делались ставки. Среди них, конечно же, обладатель сразу четырех премий – фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и трехкратный победитель – сериал "Большая маленькая ложь". Правда, без кое-каких неожиданностей все же не обошлось. К удивлению, без наград остались такие нашумевшие картины, как "Прочь", "Все деньги мира" и "Зови меня своим именем".
Всего жюри определило победителей в 25 категориях (не считая премии Сесила Б. Де Милля), включающих творения кино- и телеиндустрий. Мы же выбрали ключевые номинации и предлагаем рассмотреть их подробнее.
Лучший драматический фильм
Победитель: "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Дата выхода в прокат в Украине: Неизвестна
Картина режиссера Мартина МакДоны рассказывает историю отчаявшейся матери. Бездействие полицейских, расследующих смерть ее дочери, побудило Милдред Хейс пойти на решительный шаг. Чтобы привлечь их внимание, женщина берет в аренду три биллборда на в въезде в город и пишет на них послание главе местной полиции. Фильм также получил приз в номинации "Лучший сценарий".
Лучший актер в драматическом фильме
Победитель: Гари Олдман – "Темные времена"
Дата выхода в прокат в Украине: 18 января 2018 года
Роль Уинстона Черчилля принесла Гари Олдману первый долгожданный "Золотой глобус" и, если верить слухам, может способствовать получению "Оскара". Военно-историческая драма "Темные времена" повествует о начале Второй мировой войны, когда знаменитый британский премьер принял судьбоносное решение не сотрудничать с нацистской Германией.
Лучшая актриса в драматическом фильме
Победительница: Фрэнсис МакДорманд – "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Дата выхода в прокат в Украине: Неизвестна
Победа Фрэнсис МакДорманд, исполнившей главную роль в "Трех билбордах", принесла картине еще одну статуэтку на этой церемонии. Актрисе удалось обойти, в том числе, и саму Мэрил Стрип, являющуюся девятикратной обладательницей "Золотого глобуса". Четвертую награду для фильма заработал Сэм Рокуэлл, ставший лучшим актером второго плана.
Лучшая комедия или мюзикл
Победитель: "Леди Берд"
Дата выхода в прокат в Украине: Неизвестна
Первая полноценная режиссерская работа современной музы американского независимого кино Греты Гервиг уже успела покорить участников кинофестиваля в Торонто и теперь закономерно получила "Золотой глобус". Фильм рассказывает историю старшеклассницы Кристины "Леди Берд" МакФерсон, мечтающей покинуть маленький калифорнийский городок Сакраменто и отправиться в Нью-Йорк навстречу настоящей жизни.
Лучший актер комедии или мюзикле
Победитель: Джеймс Франко – "Горе-творец"
Дата выхода в прокат в Украине: Неизвестна
Любопытная работа человека-оркестра Джеймса Франко, в которой он выступил одновременно продюсером, режиссером и актером, принесла в его личную копилку второй "Золотой глобус". Картина рассказывает реальную историю создания фильма "Комната", ставшего своеобразным эталоном бездарного кино и ужасной актерской игры.
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
Победительница: Сирша Ронан – "Леди Берд"
Дата выхода в прокат в Украине: Неизвестна
Свою первую кинонаграду такого уровня заработала юная, но довольно опытная актриса Сирша Ронан за исполнение роли мечтающей сбежать в Нью-Йорк школьницы. До этого 23-летняя актриса уже успела сняться в порядка 30-и фильмах и получить премию "Сатурн".
Лучший режиссер
Победитель: Гильермо дель Торо – "Форма воды"
Дата выхода в прокат в Украине: 18 января 2018 года
Сказочно-романтическая история любви простой уборщицы и человека-амфибии уже успела заработать "Золотого льва" Каннского кинофестиваля, а теперь принесла своему создателю первый персональный "Золотой глобус". "Сделайте музыку потише! Я ждал этого 25 лет, позвольте мне насладиться моментом!", – сказал режиссер, поднимаясь на сцену.
Лучший анимационный фильм
Победитель: "Коко"
Дата выхода в прокат в Украине: 23 ноября 2017 года, сейчас идет
Лучшей анимационной работой по версии "Золотого глобуса" стал рассказ о милом мальчике Мигеле, который ради воплощения мечты готов отправиться хоть на край света, в том числе и в мистическую Страну Мертвых. Мультфильм также претендовал на победу в номинации "Лучшая песня", но уступил "Величайшему шоумену".
Лучшая песня
Победитель: "Величайший шоумен"
Дата выхода в прокат в Украине: 4 января 2018 года, сейчас идет
Мюзикл с Хью Джекманом, повествующий реальную историю главного мистификатора XIX века, создавшего первый в США гастролирующий цирк, получился очень праздничным и жизнеутверждающим. То же можно сказать и о саундтреке к фильму, что сделало победу песни This Is Me вполне ожидаемой.
Лучший драматический сериал
Победитель: "Рассказ служанки"
Антиутопическая история про бездетный мир будущего, снятая на основе романа Маргарет Этвуд, в прошлом году стала настоящим триумфатором церемонии вручения теленаград "Эмми", одержав победу сразу в шести категориях. "Золотой глобус" принес в копилку проекта еще две статуэтки – в номинации "Лучший драматический сериал" и "Лучшая актриса в драматическом сериале", которой заслуженно стала Элизабет Мосс.
Лучший комедийный сериал
Победитель: "Удивительная миссис Мейзел"
Эта милейшая телеработа переносит зрителя в Нью-Йорк середины прошлого века. В центре сюжета находится идеальная жена и примерная домохозяйка Мириам, которая неожиданно для себя и окружающих обнаруживает в себе талант к стендапу. Как и "Рассказ служанки", шоу одержало победу сразу в двух категориях – "Лучший комедийный сериал" и "Лучшая актриса в комедийном сериале" (Рэйчел Броснахэн).
Лучший телефильм или мини-сериал
Победитель: "Большая маленькая ложь"
Еще один громкий прорыв прошлогодней "Эмми" (сразу пять статуэток) – сериал "Большая маленькая ложь" – может похвастаться также очень положительными отзывами критиков и огромной симпатией зрителей. Поэтому победа сразу в трех категориях "Золотого глобуса" для проекта не удивительна. Помимо приза за "Лучший телефильм или мини-сериал", шоу удостоилось статуэток в номинациях "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале" (Николь Кидман) и "Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме" (Александр Скарсгард).