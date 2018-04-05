Найти

05.04.2018

Золотовалютные резервы Украины сократились

Источник: Корреспондент.net

Международные резервы Украины в марте 2018 года сократились на 1,2% - до $18,2 млрд. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает Национальный банк Украины.

По данным ведомства, причиной сокращения стали платежи правительства и НБУ по внешнему долгу. Из международных резервов было оплачено $1,2 млрд для погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу Международного валютного фонда (МВФ), в том числе $562,3 млн - обслуживание по еврооблигациям правительства и $678,8 млн - обслуживание и погашение по ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

Также в прошлом месяце правительство и Нацбанк оплатили в пользу МВФ $186 млн.

Международные резервы пополнялись прежде всего за счет интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке. Длительное превышение предложения валюты над спросом на нее на межбанковском рынке дало НБУ возможность и в дальнейшем выкупать излишки валюты с рынка для наращивания резервов без противодействия укреплению обменного курса гривны.

Кроме этого, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов на сумму $432 млн.

По итогам марта Национальный банк купил на межбанковском рынке $510 млн, в том числе $300 млн - по интервенциям в форме запроса лучшего курса. Кроме того, Национальный банк продал $134 млн по интервенциям в форме запроса лучшего курса.

Таким образом, чистая покупка валюты Национальным банком составила $376 млн. Также в прошлом месяце в резервы поступило $669,5 млн и €123,3 млн от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

По состоянию на 1 апреля этого года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Новости раздела
Украина
05.04.2018
Украинцы задолжали за коммуналку более 40 млрд грн
Больше всего жители Украины задолжали за поставку природного газа (16,4 млрд грн) и централизованное отопление и снабжение горячей воды (14,4 млрд грн), сообщает Госстат.
Украина
05.04.2018
Украина нарастила экспорт сахара
Страна за прошлый месяц экспортировала 47,2 тысяч т сахара. Это на 15% больше в сравнении с февралем. Половина всех поставок осуществлялись в страны постсоветского пространства и Африки.
Украина
04.04.2018
Депутат Павленко хочет провести парламентские слушания по безопасности журналистов
Проведение парламентских слушаний по безопасности журналистов в Украине дальше уже откладывать нельзя.
Украина
04.04.2018
Завтра Надежду Савченко проверят на полиграфе
Адвокаты до сих пор не получили материалы производства для ознакомления
Украина
04.04.2018
Украина расторгла с Россией 10% соглашений
К апрелю 2018 года принято решение о прекращении или приостановлении действий в целом по 44 соглашениям из 451: одно межгосударственное, 25 межправительственных и 18 межведомственных соглашений, заявили в МИД.
Украина
04.04.2018
Комитет Рады принял решение по декларациям активистов
Комитет Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 4 апреля рекомендовал Раде принять законопроекты об отмене е-декларирования для общественных активистов.
Украина
04.04.2018
В Transparency отреагировали на дело Холодницкого
Антикоррупционная организация призвала органы, расследующие дело Назара Холодницкого, придерживаться юридической чистоты процесса.
Украина
04.04.2018
Киев предложил 23 россиян за политзаключенных
Представители Украины в трехсторонней контактной группе в Минске сообщили о готовности передать России 23 граждан РФ в обмен на украинцев, содержащихся в российских тюрьмах.
Украина
03.04.2018
В Киеве перед посольством Польши сожгли польский флаг: появилась реакция МИД Польши и Украины
2 апреля неизвестные сожгли под зданием посольства Польши в Киеве флаг страны
Украина
03.04.2018
Адвокат Савченко заявил о самоотводе
Надежда Савченко и Виктор Чевгуз уже официально расторгли договор о предоставлении правовой помощи. Теперь он ждет ответа Службы безопасности Украины.
Украина
03.04.2018
Комитет Верховной Рады рекомендует уволить Супрун
Автор соответствующего проекта постановления отметил, что Ульяна Супрун не имеет должного образования и диплома, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более 6 месяцев.
Украина
03.04.2018
Корь в Украине: заболели девять тысяч человек
За последнюю неделю заболели еще почти 700 человек. Больше всего заболевших корью на Западной Украине и в Одесской области. Ожидается доставка очередной партии вакцины.
Украина
02.04.2018
Саакашвили хочет вернуться в Украину: адвокаты подали иск в суд
Саакашвили хочет вернуться в Украину
Украина
02.04.2018
Скандальный министр Рева хочет ввести новый налог: алименты на старых родителей
Министр социальной политики Андрей Рева убежден, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.
Украина
02.04.2018
Украина увеличила транзит газа
Укртрангаз в полном объеме выполнил заявки на транспортировку газа, несмотря на несоблюдение Газпромом контрактных давлений в газопроводах на входных точках в ГТС.
Украина
02.04.2018
Киев не контролирует более 400 км границы с РФ
Госпогранслужба усиленно охраняет границу с 2014 года, начала конфликта на Донбассе. А повышена плотность системы охраны границы благодаря созданию мобильных городков.
Украина
01.04.2018
Порошенко военным: Нужно держать порох сухим
Президент встретился с военнослужащими 79 десантно-штурмовой бригады и бойцами Нацгвардии, которые воюют на Донбассе, и передал пасхальные корзины.
Украина
01.04.2018
В Украине подорожали ж/д билеты - СМИ
При этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что повышение тарифов должно происходить одновременно с повышением качества услуг.
Украина
01.04.2018
Некоторые ТРЦ не пускают спасателей для проверки
Проверки - не попытка давить на бизнес, а инструмент ликвидации угроз здоровью и жизни людей, подчеркивают в правительстве. Власти также обещают "жестко" реагировать на такие случаи.
Украина
01.04.2018
В Украине запретили массовый вылов рыбы
В большинстве областей Украины из-за нереста запрещен на определенный срок массовый вылов рыбы. Конец нерестового запрета зависит от региона и условий.
Украина
01.04.2018
В ЕК отреагировали на скандал с Холодницким
Конфликт между Национальным антикоррупционным бюро и главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Еврокомиссии "не производит хорошее впечатление".
Украина
31.03.2018
Порошенко назвал поддерживающих "Северный поток-2" пособниками Путина в гибридных войнах
Он подчеркнул, что для России "Северный поток-2" является не бизнес-проектом, а инструментом политического шантажа
Украина
31.03.2018
Стрельба водителей в Киеве: объявлен план перехват
Полиция Киева получила информацию о том, что в столице в субботу, 31 марта, на проспекте Глушкова произошла перестрелка между двумя водителями.
Украина
31.03.2018
Саакашвили готовится к возвращению в Украину
По словам лидера движения Рух новых сил, сейчас он ездит по Европе и проводит встречи. "У нас на ближайшие дни запланирован целый ряд встреч", – отметил Саакашвили.
Украинцы задолжали за коммуналку более 40 млрд грн | Рада переименовала десантные войска