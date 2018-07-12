Зона свободной торговли с ЕС - в центре плана Мэй по "Брекзиту"

Источник: DW

После конфликта в своем правительстве по вопросу о концепции "Брекзита" британский премьер Тереза Мэй представила в четверг, 12 июля, свой план выхода Великобритании из ЕС в нижней палате парламента. Ранее в знак протеста против "Белой книги" Мэй ее кабинет покинули два сторонника жесткого "Брекзита", теперь же заседание Палаты общин было вынужденно прервано, когда многие депутаты выкриками мешали выступлению нового министра по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Доминика Рааба.

В центре предложений Терезы Мэй - создание зоны свободной торговли с ЕС с целью свободного товарообмена. Для этого она выступает за разработку совместно с Брюсселем "общего свода правил", чтобы согласовать между собой стандарты и директивы. Подобного рода привязка к ЕС вызывает негодование у сторонников жесткой линии.

Рааб охарактеризовал план Мэй как инновационный и представляющий собой баланс между британской самобытностью и связями с Евросоюзом.

Немецкий бизнес против

Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), со своей стороны, подвергло критике предложения британского премьера, добиваясь от Лондона "приверженности завоеваниям общего рынка и таможенного союза".