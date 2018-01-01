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01.01.2018

Звезды Голливуда запустили кампанию по борьбе с сексуальным насилием

Источник: DW

Около 300 выдающихся актрис, писателей, режиссеров и продюсеров основали проект "Time's Up", в рамках которого намерены бороться с сексуальным насилием как в Голливуде, так и на рабочих местах по всему миру. В понедельник, 1 января, они опубликовали в The New York Times призыв поддержать их и пожертвовать деньги в фонд, который будет оказывать юридическую поддержку жертвам сексуальных преступлений.

Среди звезд, представляющих кампанию, - известные актрисы Мэрил Стрип, Натали Портман, Риз Уизерспун, Эмма Стоун, Алисса Милано, Мэгги Джилленхол, и многие другие.

Организаторам уже удалось собрать свыше 13 млн долларов (почти 11 млн евро). Они не только рекомендуют, в какие инстанции лучше обратиться в случае сексуальных домогательств, но и намерены бороться за равное распределение "рабочих и карьерных возможностей" между представителями разных полов.

Все началось с Вайнштейна

Скандал вокруг притеснений женщин на рабочем месте разразился после того, как голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в приставаниях и сексуальных домогательствах к женщинам на протяжении десятилетий.

В недавних публикациях газеты The New York Times и журнала The New Yorker по меньшей мере 30 женщин, включая таких известных актрис, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и Азия Ардженто, открыто заявили, что Вайнштейн к ним приставал. По меньшей мере четыре женщины обвинили его в изнасиловании. 

 
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