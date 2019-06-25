1000 гривен и монеты. Новое поколение нацвалюты

Национальный банк Украины анонсировал новое поколение гривны - будет введена банкнота номиналом в 1000 гривен, монеты в 5 и 10 гривен, а мелкие монеты в 1, 2, 5 и 25 копеек - выведены из обращения.

Новой купюрой в 1000 гривен с портретом академика Владимира Вернадского украинцы смогут расчитываться с октября. Замена мелких купюр на монеты планируется в ближайшие годы.

Таким образом Нацбанк реагирует на новые реалии украинской экономики - инфляцию и девальвацию.



Крупнейшая банкнота украинской валюты

С 25 октября 2019 года в Украине в наличном обращении появится банкнота нового высокого номинала - 1000 гривен. До этого самой крупной купюрой украинской валюты были 500 гривен с философом Григорием Сковородой на ней, ее ввели тринадцать лет назад.

Официально купюру вводят в целях экономии бюджета и, чтобы облегчить жизнь украинцев, зарплата которых выросла с 2006 года (тогда в последний раз вводили новую купюру - 500 гривен) и "теперь они путаются в разных купюрах в кошельке".

На лицевой стороне банкноты в 1000 гривен изображен портрет известного ученого и мыслителя Владимира Вернадского. Вернадского, как отмечает НБУ, выбрали за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии.

"Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году”, - отметили в регуляторе.

На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой. По дизайну эта банкнота наследует банкноты нового модернизированного поколения гривны - обновленные 20, 100 и 500 гривен.

Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты:

"Оконная" защитная лента пурпурного цвета с ярко выраженным комбинированным оптически-переменчивым эффектом.

Цифровое изображение номинала банкноты и трезубца с кинематическим эффектом SPARK - меняется направление движения фонового изображения ленты, а также цвет - от золотистого к нефритовому.

Кроме того, в ближайших планах Национального банка - завершить этот номинальный ряд усовершенствованными банкнотами номиналом 50 и 200 гривен.

"Мы хотим, чтобы новое поколение гривны не только отдавало дань истории Украины и ключевым историческим фигурам, которые ее строили, но и отражало современные ценности украинцев", - отметил председатель Национального банка Яков Смолий.

По его словам, новое поколение гривны будет рождаться через новый процесс создания - прозрачный и инклюзивный.

Интересно, что 1000 гривен в Украине появилась в октябре 1918 году. Банкнота была напечатана Берлинской государственной типографии на желтоватой бумаге, размером 198 мм х 125 мм. Основной цвет - синий.

Уже в современной истории независимой Украины поднимался вопрос о введении купюры номиналом 1000 гривен поднимались много раз. Так, еще в начале 1990-х годов художник Василий Лопата предлагал изобразить на банкноте митрополита Петра Могилу.

В январе 2011 года и в ноября 2013 года заместитель председателя НБУ Владимир Кротюк говорил о возможности введения в оборот банкноты номиналом 1000 гривен.

22 декабря 2016 года о планах введения купюры номиналом 1000 гривен сообщила глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Отказ от копеек и округление

Нацбанк также официально обнародовал постановление об оптимизации оборота монет мелких номиналов, согласно которому с 1 июля в стране меняются правила денежного обращения и наличных расчетов.

Документ предусматривает прекращение дополнительного выпуска в наличный оборот монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. При этом они не будут специально изыматься из оборота и останутся средством платежа, а гривна и дальше будет равна 100 копеек. Монеты можно бесплатно обменять в ближайшие три года.

В связи с реформой НБУ вводит специальные правила округления. С 1 июля продавец должен проводить округление суммы чека до цифры, которая заканчивается на 0. Цифры 1-4 округляются в меньшую сторону, 5-9 - в большую. В чеках должны указываться две суммы: до округления и после.

НБУ рассчитывает, что правила округления будут применять справедливо и прозрачно для обеих сторон. При безналичных расчетах округление не проводится.

Новые монеты номиналом в 5 и 10 гривен

Национальный банк Украины также введет в оборот новые монеты номиналом 5 гривен уже в этом году, а 10 гривен - в 2020 году.

Также стало известно, что банкноты номинало 1 и 2 гривны печататься больше не будут и по мере износа будут постепенно изыматься из оборота.