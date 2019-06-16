16.06.2019
17 июня в Украине будет первое летнее полнолуние
Источник: Корреспондент.net
Июньское полнолуние 2019 года произойдет днем, в 11:31 17 июня по киевскому времени, но почти полную Луну можно будет наблюдать вечером 17 июня, с 21:17 по Киеву, это событие часто называется полной клубничной луной, говорится в статье американского издания Альманах.
В Европе это событие известно также как как Медовая Луна и Полная Розовая Луна. При этом в Европе сам момент полнолуния придется на дневное время.
В Южном полушарии это небесное явление может называться Оук-Мун, то есть холодная луна или длинная ночная луна.
17 июня — это 14 лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 21:17, а закат в 03:58. при этом, строго говоря, вечером 17 июня Луна будет уже убывающей.
Астрономы отмечают, что наблюдать за полной Луной лучше не в пиковое время, а тогда, когда спутник Земли находится довольно низко над восточной частью горизонта. Когда луна находится низко на горизонте, то она позволяет охватить весь вид с объектами на переднем плане, спутник кажется более крупным.
Клубничная Луна почти ничем не отличается от любого другого полнолуния. Она даже не выглядит красной, но это зрелище напоминает нам о времени, когда люди отмечали время по фазам Луны.
Напомним, перед рассветом 21 марта в небе над Украиной можно было наблюдать так называемую воронью или червячную Луну.
Мартовское полнолуние 2019 года совпадало с астрономическим началом весны — весенним равноденствием.
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