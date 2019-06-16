17 июня в Украине будет первое летнее полнолуние

Источник: Корреспондент.net

Июньское полнолуние 2019 года произойдет днем, в 11:31 17 июня по киевскому времени, но почти полную Луну можно будет наблюдать вечером 17 июня, с 21:17 по Киеву, это событие часто называется полной клубничной луной, говорится в статье американского издания Альманах.

В Европе это событие известно также как как Медовая Луна и Полная Розовая Луна. При этом в Европе сам момент полнолуния придется на дневное время.