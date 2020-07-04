Найти

04.07.2020

20 обстрелов: в ООС подвели итоги обострения

Источник: Корреспондент.net

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 20 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный получил ранение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Отмечается, что сепаратисты применили запрещены минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Новотошковского противник применил артиллерийские системы 122-го калибра, выпустив 40 снарядов.

Сепаратисты также вели огонь на вблизи населенных пунктов Южное, Железное, Шумы, Орехово, Хутор Вольный, Попасная и Катериновка.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования открыли огонь и по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница Быхова Елена Ивановна, 1940 года рождения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты вели огонь вблизи Авдеевки, Водяного, Каменки, Старогнатовки и Песков.

Во время обстрела Авдеевки одна из мин разрушила дачный дом, а от пожара, возникшего, загорелась соседская здание.

"Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность", - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток противник один раз нарушили режим прекращения огня около Катериновки. Огонь вели из гранатометов различных систем. Потерь среди украинских защитников нет.

Новости раздела
Война
04.07.2020
20 обстрелов: в ООС подвели итоги обострения
В пятницу ситуация на Донбассе резко обострилась, однако украинские военные смогли отбить атаки противника, после чего враг прекратил свою активность.
Война
13.06.2020
На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный
Противник применил запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 82-го калибра, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Война
07.06.2020
Четверо военных в ООС получили ранения за сутки
В ходе атак четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а один - боевое травмирования.
Война
24.05.2020
Сепаратисты обстреляли мирных жителей Каменки
Из мирных жителей в результате атаки сепаратистов никто не пострадал. Однако частично разрушены их дома.
Война
11.05.2020
Названо условие открытия движения на Донбассе
Решение об открытии движения через пункты пропуска на Донбассе принимает командующий ООС, оно не зависит от постановлений Кабмина.
Война
10.05.2020
На Донбассе за сутки 17 обстрелов, ВСУ без потерь
Огнем из штатного вооружения украинские военные уничтожили одного сепаратиста и еще четырех ранили, отметили в штабе ООС.
Война
29.04.2020
Выявлен крупнейший арсенал оружия – штаб ООС
Одних боеприпасов было обнаружено около 100 тонн. Среди них сотни снарядов, тысячи мин, гранат и патронов.
Война
19.04.2020
На Донбассе ранены трое военных
Противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибров, а также вооружения БМП, гранатометы и пулеметы.
Война
18.04.2020
На Донбассе ВСУ попали под обстрел: есть раненые
Сепаратисты из боевой машины пехоты обстреляли украинских военных. Инцидент произошел на Луганском направлении.
Война
11.04.2020
Зеленский: Разведение помогло уменьшить обстрелы
Благодаря разведению сил на Донбассе уменьшилось количество обстрелов, поэтому власти готовят новые участки, заявил глава государства.
Война
22.03.2020
Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, ранен военный
Сепаратисты стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Война
14.03.2020
На Донбассе обстрелян участок разведения – штаб
Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный | За сутки на Донбассе вдвое уменьшилось число обстрелов, двое военных ранены, - штаб АТО