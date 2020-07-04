20 обстрелов: в ООС подвели итоги обострения

Источник: Корреспондент.net

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 20 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный получил ранение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Отмечается, что сепаратисты применили запрещены минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Новотошковского противник применил артиллерийские системы 122-го калибра, выпустив 40 снарядов.

Сепаратисты также вели огонь на вблизи населенных пунктов Южное, Железное, Шумы, Орехово, Хутор Вольный, Попасная и Катериновка.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования открыли огонь и по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница Быхова Елена Ивановна, 1940 года рождения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты вели огонь вблизи Авдеевки, Водяного, Каменки, Старогнатовки и Песков.

Во время обстрела Авдеевки одна из мин разрушила дачный дом, а от пожара, возникшего, загорелась соседская здание.

"Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность", - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток противник один раз нарушили режим прекращения огня около Катериновки. Огонь вели из гранатометов различных систем. Потерь среди украинских защитников нет.