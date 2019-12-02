5G, новые деньги и права. Что изменится с декабря

Источник: Корреспондент.net

Встреча Зеленского с Путиным

9 декабря произойдет событие, которое может кардинально изменить дальнейшее развитие ситуации в Украине - первая с 2016 года встреча нормандской четверки. На саммите также планируется личная встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Кроме войны на Донбассе будут обсуждаться поставки и транзит газа. Как известно, действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года. Газовые переговоры сейчас находятся в тупике. Подробно об этом в материел В шаге от полного поражения.

Пенсии вырастут вслед за минималкой

Пенсионный фонд произведет перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста.

Как напомнили в ПФУ, соответствующая норма предусмотрена законом Украины О государственном бюджете Украины на 2019 год.

Как изменится пенсия: Размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 гривен до 1638 гривен. Размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 380 гривен.

Минимальная пенсия растет вместе с прожиточным минимумом - до 2027 гривен (сейчас он составляет 1699 гривен).

Для основных социальных и демографических групп:

для детей до шести лет с 1 декабря прожиточный минимум возрастет до 1779 гривен;

для детей от шести до 18 лет - до 2218 гривен;

для трудоспособных лиц - до 2102 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность, - до 1638 гривен.

Минимальная заработная плата останется неизменной и составит 4173 гривны в месяц, или 25,13 гривны в почасовом размере.

Электронные права

Министерство цифровой информации на декабрь запланировано начало работы своего главного проекта - приложения ДіЯ, которое имеет целью диджитализировать получение украинцами государственных услуг.

Одним из пилотных проектов станет возможность оцифровать свои водительские удостоверения и техпаспорт на автомобиль. Чиновники обещают, что уже в декабре это можно будет сделать.

По словам главы ведоства Михаила Федорова, нормативно уже все готово для внедрения изменений, а приложение Дія уже тестируется:

"Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу", - добавил министр. Он уточнил, что в Минцифры хотят провести большую презентацию, чтобы многие люди об узнали о возможности использовать электронные права.

Также министерство планирует внедрить электронные паспорта гражданина Украины и технические паспорта на автомобили до конца 2020 года. По словам Федорова, уже через год украинцы смогут передвигаться по стране без паспорта, имея цифровой аналог в приложении.

Новые деньги

Нацбанк недавно опубликовал фотографии новых банкнот и монет, которые войдут в обиход с декабря 2019 года. Обновление банкнотно-монетного ряда началось еще в 2014 году и крайнее новшество является завершающим этапом.

С 20 декабря 2019 года вводятся в обращение монеты номиналом пять гривен, на которой, как и на банкноте изображен Богдан Хмельницкий, а в середине 2020 года - монеты номиналом десять гривен.

Новыми монетами можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. Подробно об этом Без копеек, но с тысячей.

Также с 20 декабря 2019 года вводятся обновленные банкноты номиналом 50 гривен, а уже с 25 февраля 2020 года - банкноты номиналом 200 гривен, которые визуально будут похожи на остальные обновленные купюры.

Проектирование домов

С 1 декабря 2019 вступит в силу новая государственная строительная норма ДБН В.2.2-15: 2019 Жилые дома. Документ меняет основные положения, которые касаются реконструкции жилых домов в Украине.

Так, с 1 декабря 2019 года теряют силу такие требования, исключения и запреты:

- Реконструкция жилых зданий не допускается в зонах, по действующей градостроительной документацией отнесены к зонам с другими функциями (общественные, промышленные, складские и т.п.).

- На участках, которые по градостроительной документации имеют и сохраняют за собой функцию застройки и которые расположены в настоящее время в санитарно-защитных зонах, реконструкция жилых домов, в виде исключения, допускается по заключению органов санэпиднадзора при условии принятия мер, обеспечивающих выполнение установленных для жилых помещений гигиенических требований.

- При реконструкции 5-этажных жилых домов индустриальной застройки (возведенных по типовым проектам) без надстройки или надстройкой одним этажом допускается при обосновании отсутствия технической возможности не предусматривать дооборудование домов лифтами и мусоропроводами.

- При проектировании реконструкции и капитального ремонта жилых домов (при отсутствии технической возможности) допускается не предусматривать при входах в жилые дома или в секции жилых домов помещений для дежурного персонала (консьержки).

При проектировании реконструкции, капитальных ремонтов и перепланировок отдельных квартир запрещено:

утепление и остекление существующих балконов и лоджий;

устройство новых и расширение существующих балконов и лоджий, их остекления;

устройство новых оконных проемов и расширение существующих оконных и балконных проемов;

изменение форм и цветов оконных рам и балконных дверей;

установка внешних блоков систем кондиционирования на фасадах зданий при перепланировке или капитальных ремонтах отдельных квартир.

Тестирование 5G

В шести городах Украины в декабре проведут тестирование мобильной связи пятого поколения (5G). Это будет делать шведский производитель соответствующего оборудования совместно с украинским мобильным оператором. Тестировать 5G будут в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Черкассах и Львове.

Новое налогооблажение

С 1 декабря в Украине вступит в силу конвенция о противодействии выводу средств в офшоры. Благодаря Конвенции Украина сможет внести необходимые изменения в большинстве договоров с другими государствами о двойном налогообложении.

В Министерстве финансов пояснили, что это позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что в свою очередь будет способствовать увеличению доходов бюджета.

Помощь бездомным

С 1 декабря начинает работу оперативный штаб для помощи бездомным людям. В частности, на базе Дома социальной заботы создадут выездные бригады для социального патрулирования. Штаб возглавит заместитель председателя Киевской горгосамдинистрации Марина Хонда.

Департаменту социальной политики поручено при неблагоприятных погодных условиях в зимний период изыскать возможность по увеличению на 30 процентов количества койко-мест в Доме социальной заботы, Киевском центре социальной адаптации престарелых, инвалидов и других лиц, не имеющих постоянного места жительства.

Также координацию социального патрулирования зимой и мероприятия по работе с бездомными должны разработать райгосадминистрации. Планируется, что штаб будет работать до 1 апреля.

В Киевской городской государственной администрации ожидают, что оказание поддержки бездомным гражданам будет способствовать оздоровлению криминогенной обстановки в столице и усилит пожарную безопасность, поскольку значительное количество пожаров в столице зимой возникает на чердаках, в подвалах и отселенных зданиях указанной категорией лиц.

Пробная перепись

В декабре правительство планирует провести пробную перепись населения. По плану его проведут в двух районах - части Оболонского района Киева и Бородянском районе Киевской области.

Перепись будет разделен на 3 этапа. С 1 по 10 декабря - самостоятельно заполнить онлайн-анкету на специальном портале Госстата; с 14 по 23 декабря - предоставить ответы переписчику, который придет в ваш дом и заполнит анкету; с 14 по 23 декабря - прийти в переписной отдел или инструкторский участок и предоставить ответы на вопросы анкеты.

Участие могут принять все желающие, но лишь те, кто проживает на указанных территориях.

Пробная перепись необходима правительству для проведения масштабной Всеукраинской переписи, которая уже запланирована на 2020 год.

Рынок земли

В декабре могут принять во втором и в окончательном чтении закон о рынке земли, которые снимает мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственной земли с 1 октября 2020 года.

Президент Зеленский пообещал во втором чтении добавить туда пункт об обязательном референдуме для продажи земли иностранцам.

Но подготовка к принятию рынка земли уже начинается. 1 декабря запускается пилотный проект в шести регионах Украины по формированию фермерского реестра или реестра агропроизводителей.