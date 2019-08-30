Абромавичус назначен главой Укроборонпрома

Нефть марки Brent в Лондоне торгуется на уровне $58,80 за баррель, а WTI в Нью-Йорке стоит $54,92.

За полгода задолженность за коммунальные услуги снизилась почти на 16,5 миллиардов гривен, в июле - на 2,3 млрд.

Президент в первый день работы парламента зарегистрировал 26 законопроектов. Остальные законопроекты были поданы нардепами.

За два дня в Раду подали более 120 законодательных инициатив

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