30.08.2019
Абромавичус назначен главой Укроборонпрома
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса генеральным директором госконцерна Укроборонпром.
"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна Укроборонпром", – говорится в тексте указа №641/2019г.
Перед этим президент Украины указом №640/2019 освободил Павла Букина с должности главы Укроборонпрома.
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