Абромавичус покинет Укроборонпром – СМИ

Источник: Корреспондент.net

Генеральный директор концерна Укроборонпром Айварас Абромавичус вскоре может покинуть свою должность.

Указано, что премьер-министр Денис Шмыгаль внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначении гендиректором Укроборонпрома Сергея Тихонова, который в настоящее время возглавляет департамент безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе президента.

"Премьер уже подал представление", – заверил источник и добавил, что гендиректором Укроборонпрома предлагается назначить Тихонова.

В свою очередь РБК-Украина уточняет, что основная причина ротации в концерне – "доходность и стратегия развития Укроборонпрома".

Сергей Тихонов был народным депутатом Верховной Рады III и IV созывов (1998-2006) от Прогрессивной социалистической партии Украины и блока За единую Украину.