Адвокат: НАБУ больше не расследует "пленки Ермака"

Источник: Корреспондент.net

Специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала дело по "пленкам Ермака" из "злоупотребления влиянием" в "мошенничество" и передала из НАБУ в Нацполицию. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает в Facebook юридическая компании Миллер, которая защищает интересы народного депутата Гео Лероса.

Отмечается, что после переквалификации речь больше не идет о коррупционном преступлении, и соответственно, не подлежит расследованию НАБУ.

"Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги, просто для собственного обогащения. Мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не в подследственности НАБУ", - говорится в сообщении.

Адвокаты сообщили, что решение о переквалификации дела САП приняла еще 17 апреля, однако об этом стало известно только сейчас.