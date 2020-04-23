Найти

23.04.2020

Адвокат: НАБУ больше не расследует "пленки Ермака"

Источник: Корреспондент.net

Специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала дело по "пленкам Ермака" из "злоупотребления влиянием" в "мошенничество" и передала из НАБУ в Нацполицию. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает в Facebook юридическая компании Миллер, которая защищает интересы народного депутата Гео Лероса.

Отмечается, что после переквалификации речь больше не идет о коррупционном преступлении, и соответственно, не подлежит расследованию НАБУ.

"Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги, просто для собственного обогащения. Мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не в подследственности НАБУ", - говорится в сообщении.

Адвокаты сообщили, что решение о переквалификации дела САП приняла еще 17 апреля, однако об этом стало известно только сейчас.

Новости раздела
Украина
23.04.2020
Зеленский объяснил важность продления карантина
Президент приветствовал продление карантина, анонсировал клинические испытания украинского лекарства от коронавируса и рассказал о новой партии защитных масок и костюмов.
Украина
23.04.2020
Курс валют на 24 апреля: евро подешевел, доллар без изменений
В курсах НБУ евро подешевел сразу на 28 копеек. На межбанке наблюдалась схожая картина: доллар рос, евро дешевел.
Украина
23.04.2020
Мрія для мира. Украинские самолеты против вируса
Пандемия коронавируса повысила спрос на украинские самолеты Руслан и Мрія, которые выполняют коммерческие заказы на доставку медицинских грузов в разные страны мира.
Украина
23.04.2020
Нацбанк оценил падение экономики в начале года
В первые месяцы года падение украинской экономики было не очень сильным говорят в НБУ, - 0,5%.
Украина
23.04.2020
Комитет Рады ускорил рассмотрение правок к закону о банках
За первые два дня нардепы рассмотрели около шести тысяч правок, а сегодня - более 9 тысяч.
Украина
23.04.2020
СБУ намерена продлить блокировку веб-ресурсов РФ
Иван Баканов предлагает продлить блокировку не только ВКонтакте и Одноклассники, но и ряд других российских веб-ресурсов.
Украина
23.04.2020
Адвокат: НАБУ больше не расследует "пленки Ермака"
САП вывела дело из числа коррупционных преступлений, переквалифицировав его в "мошенничество" и передав на расследование из НАБУ в полицию.
Украина
23.04.2020
В марте промпроизводство Украины ускорило падение
Падение констатируют также в перерабатывающей промышленности, добывающей промышленности и поставке электроэнергии.
Украина
22.04.2020
Украина покупает газ по 100 долларов
В марте закупочная цена газа для Украине еще составляла более 150 долларов, но в апреле упала ниже 100.
Украина
22.04.2020
В Раде рассмотрели треть правок к закону о банках
Комитет Верховной Рады рассмотрел 5 718 поправок из более 16,5 тысяч к "антиколомойскому" законопроекту.
Украина
22.04.2020
Заробитчане перевели в Украину рекордную сумму
Деньги трудовых мигрантов составляют 10% ВВП Украины, однако, из-за пандемии сумма переводов сократится более, чем на четверть.
Украина
22.04.2020
Германия даст Украине €25 млн для переселенцев
Средства предназначены на строительство жилья. Кабмин после изменений в госбюджет также сохранил 20 млн грн на жилье для внутренних переселенцев.
В марте промпроизводство Украины ускорило падение | СБУ намерена продлить блокировку веб-ресурсов РФ