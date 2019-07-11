Афера на 255 миллионов: ГБР расследует закупки Минобороны

Источник: Корреспондент.net

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту закупки Министерством обороны дизельного топлива и пластиковой посуды по завышенной цене у фиктивной фирмы за 254,7 млн гривен.

Указано, что в апреле текущего года ГБР открыло уголовное производство по факту злоупотреблений чиновников Минобороны при проведении госзакупок. Из материалов уголовного производства усматривается, что ООО Боюр-Постач получало подряды Министерства обороны исключительно по поставке одноразовой посуды в воинские части по завышенным ценам. В частности, стаканы одноразовые пластиковые поставлялись общей стоимостью 16,8 млн гривен, ложки столовые одноразовые пластиковые общей стоимостью 17,6 млн гривен и тарелки пластиковые одноразовые - 35,3 млн гривен.

По другим лотам на закупку одноразовой посуды Министерство обороны заключило договоры с ООО Комплекс Рико, которое связано с ООО Боюр-Постач. В тендерных предложениях было указано, что Боюр-Постач предлагает одноразовую посуду сумского производителя Андрекс.

На сайте этой фирмы размещен прайс-лист, согласно которому пластиковые ложки стоят 26 копеек, а мелкие тарелки диаметра 205 мм - 46 копеек, то есть почти на 20% дешевле чем в предложении Боюр-Постач. Указанное свидетельствует о завышении стоимости одноразовой посуды, поставляемый в воинские части на общую сумму более 8 млн гривен с целью их дальнейшего присвоения.

"Кроме того установлено, что ООО Боюр-Постач имеет признаки фиктивности и созданное должностными лицами Министерства обороны Украины, в частности, директором Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины (Владимиром Гулевичем), - сказано в материалах суда.

Следствие считает, что за денежное вознаграждение должностные лица Министерства оборонырешают вопрос о победе тех или иных субъектов хозяйственной деятельности в процедурах закупки, проводимых департаментом госзакпок. Также, Министерство обороны в лице директора департамента Гулевича 11 марта текущего года по результатам тендера заказало у ООО Боюр-Постач дизельного топлива на 185 млн гривен.

Согласно условиям договора, компания обязывалась поставить на армейские склады 6 780 тонн дизельного топлива по 27 270 гривен за тонну, что на 3,2% выше средней цены дизельного топлива. Боюр-Постач впервые получил подряд на поставку горючего и торги прошли без конкуренции, потому что больше никто не заявлялся на тендер. Правоохранители считают, что фирма подделала документы для участия в тендере. Также установлено, что интересы фиктивной фирмы лоббирует депутат Черниговского горсовета - друг основателя компании Комплекс Рико Игоря Романенко.

Правоохранители допросили директора Боюр-Постач и тот подтвердил, что фирма является фиктивной. Суд по ходатайству военной прокуратуры арестовал все средства на счетах фирм Боюр-Постач и Комплекс Рико.