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09.10.2019

Аграрии обсудили с Зеленским земельную реформу

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями аграрной отрасли вопрос введения рынка сельскохозяйственной земли и проведения земельной реформы. Об этом в среду, 9 октября, сообщает пресс-служба Главы государства.

"Встреча состоялась в Офисе Президента Украины по инициативе аграриев. В ней приняли участие представители всеукраинских аграрных общественных организаций, отраслевых ассоциаций, фермерских хозяйств из разных регионов Украины, малых и больших аграрных предприятий. На встрече также присутствовали Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан", - говорится в сообщении.

Глава государства выразил убеждение, что для качественного внедрения указанной реформы в Украине важно не только изучить опыт других стран, но и выслушать мнения тех, кто непосредственно работает на земле.

Во время общения участники встречи рассказали о своих предостережениях и опасениях относительно того, как будет развиваться ситуация после открытия рынка земли в Украине. В частности, они высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю будет предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую ​​возможность только на последнем этапе реформы.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан в этом контексте выразил мнение о том, что легализация оборота земель сельскохозяйственного назначения даст толчок к привлечению дополнительных международных инвестиций в аграрную отрасль.

"Чтобы здесь построили большие заводы, которые будут перерабатывать продукцию, на которых будут работать тысячи рабочих, и чтобы вы продавали продукцию с добавленной стоимостью, - чтобы это сделать, привести сюда иностранцев и построить эти заводы - это дать им возможность в определенной форме владеть этой землей", - разъяснил он, отметив, что форма такого владения еще будет обсуждаться.

Также подчеркивалась необходимость обеспечения доступных кредитов для малых и средних фермерских хозяйств.

Отдельно обсуждался вопрос площадей земельных участков, которые будет иметь возможность приобрести физическое лицо или фермерское хозяйство, и необходимость недопущения монополизации рынка сельскохозяйственной земли.

Кроме того, подчеркивалась важность принятия антирейдерского законодательства.

Подводя итоги встречи, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что принял во внимание все точки зрения.

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