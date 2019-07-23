23.07.2019
Агроэкспорт Украины в ЕС растет рекордными темпами
Источник: Корреспондент.net
По итогам мая Украина заняла первое место среди стран мира по объемам роста экспорта сельхозпродукции в страны Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные отчета Еврокомиссии.
Так, в последний месяц весны Украина экспортировала сельскохозяйственной продукции в страны ЕС на 519 млн евро, что на 173 млн евро больше, чем в мае 2018 года. Таким образом, по объемам роста экспорта аграрной продукции в страны ЕС Украина заняла первое место в мире. Второе место по этому показателю занял Китай (103 млн евро), третье - США (67 млн евро).
Темпы роста агроэкспорта из Украины в ЕС составили 49,9% по сравнению с маем 2018 года.
За год (с июня 2018 года по май 2019) экспорт агропродукции из Украины в ЕС достиг 6,47 млрд евро, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2017-2018 годов. По объемам аграрного экспорта в ЕС с июня 2018 года по май 2019 Украина заняла третье место, уступив США (12,96 млрд евро) и Бразилии (11,7 млрд евро).
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