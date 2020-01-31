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31.01.2020

Airbus обязали выплатить $4 млрд по делу о взятках

Источник: Корреспондент.net

Концерн Airbus SE договорился выплатить штраф в размере $4 млрд, чтобы урегулировать дело о взятках. Об этом заявил прокурор французской Parquet National Financier Жан-Франсуа Бонер на слушаниях в суде в Париже, пишет агентство Bloomberg.

Airbus прибегнул к даче взяток в 16 странах, в том числе в Японии, России и Китае, чтобы увеличить свою прибыль на 1,05 млрд евро. Британские и американские власти также достигли предварительных договоренностей с Airbus, которые должны быть одобрены позднее в пятницу.

Урегулирование претензий позволит положить конец длившимся четыре года расследованиям в связи с обвинениями в том, что Airbus привлекал посредников для дачи взяток чиновникам при выходе на новые рынки. Компания согласилась выплатить 2,1 млрд евро властям Франции, 983 млн евро - Великобритании и 530 млн евро - США.

Расследования привели практически к полной смене топ-менеджмента и сотрудников, отвечавших за продажи. Airbus предоставил следователям несколько миллионов документов и создал новую систему этики и соблюдения действующих норм.

Ранее сообщалось, что Boeing 737 утратил статус самого продаваемого самолета в мире.

Падению продаж у Boeing поспособствовал кризис, который начался в апреле нынешнего года, после того как концерн приостановила полеты 737 MAX из-за двух катастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте того же года потерпел крушение в Эфиопии (погибли 157 человек). После этого многие страны мира, включая Украину, приостановили эксплуатацию самолетов этой серии из соображений безопасности.

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