Акция протеста в Минске собрала 10 тысяч человек

Источник: Корреспондент.net

В Минске в субботу, 12 сентября, более 10 тысяч человек приняли участие в акциях протеста, во время которых задержали по меньшей мере 46 человек, сообщает Наша Ніва.

Как сообщалось, очередной женский марш начался сегодня в 15:00 на площади Свободы в Минске. Изначально собралось несколько тысяч женщин. Однако силовики подогнали автозаки и жестоко задержали и разогнали участников.

Затем тысячи демонстранток вышли на площадь Победы, пройдя по проспекту Независимости.

Далее колонна демонстрантов двинулась от площади Якуба Коласа до Академии наук.

Согласно данным издания, во время акции задержали не менее 46 участников протеста.